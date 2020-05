Luis Sosa:”Lo que está haciendo YPF en Tierra del Fuego es horroroso”

El secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, sostuvo que hace 8 meses que no funciona la mono boya ubicada en San Sebastian y eso es dinero que no entra a la provincia, porque no se puede sacar la producción, no se pueden cargar los barcos, es dinero que no entra a la provincia.

“Le hemos dicho al Secretario de Hidrocarburos que intime a YPF porque no repara esa monoboya si es dinero para la provincia, es muy importante porque las dos operadoras que tenemos, Roch como YPF deben sacar su crudo y deben estar pagando camiones de Rio Gallegos, camiones de Chile para sacar el crudo a Punta Loyola, como a Chile y ese transporte hay que pagarlo y no entra a la provincia porque en las regalías no está contemplado, esta perdiendo muchísima plata la provincia al no estar reparada la mono boya”.

YPF no le pagó a las contratistas.

En cuanto a los trabajadores que no están percibiendo sus haberes en empresas contratistas, Sosa sostuvo que “con la única empresa que estamos teniendo problemas es con YPF, con Roch y total no hay ningún problema. YPF no cumplió el acuerdo que ha firmado con el sindicato, el 60 % que hemos acordado con los trabajadores que permanecen en su casa YPF no le pagó a las contratistas y las contratistas no le pueden pagar a sus empleados y le tenemos que decir al trabajador que no queremos que trabajen 12 hs porque no se van a encontrar con el dinero a fin de mes porque no les pagan las guardias y un montón de items, esto YPF lo esta desconociendo y según ellos a partir del 20 de marzo se cayeron todos los contratos, como los de soldadores, operador de grúas, y todos los servicios que tiene solicitado YPF, es un vergüenza que a trabajadores que hicieron mas de 3000 hs extras desde el 20 de marzo a esta parte, contentos porque iban a recibir una moneda a fin de mes se encontraron con 35 mil pesos, una vergüenza porque YPF no le pagó a las empresas que prestan servicio”.

Sosa continuo diciendo:”lamentablemente el trabajado está muy enojado, entonces hoy nosotros empezamos a decirles que no queremos que trabajen gratis porque no nos sirve y por un sandwich menos, es horroroso lo que hace YPF, lamentablemente lo tengo que decir así. Ahora vamos a sacar una nota, marcandole al gobierno y a la sociedad lo mal que esta trabajando YPF, lo tengo que decir asi, es una empresa de bandera nacional pero hay que decir como se está manejando. La plata que malgastaron en hacer pozos de exploración y no han sacado nada, no han hecho nada como la gente, todo lo que hicieron lo hicieron mal”.