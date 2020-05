“La urgencia de los sectores con los que hablamos indica que hay sancionar una ley económica que proteja el empleo y pueda ponerse operativa rápido”

Mierc 13/05/2020.- El legislador Federico Sciurano se expresó acerca de “el complicado momento que se atraviesa en todos los sectores. Junto con la legisladora Liliana Martínez Allende nos reunimos con peluqueros, gente del transporte, del sector turístico, comercial, trabajadores PPD, jardines maternales y profesionales de diversas áreas. Todos nos piden que el Estado los ayude a seguir adelante, no quieren asistencialismo sino seguir. Por eso insistimos en que se debe dar una respuesta al sector privado de manera urgente”.

Sciurano dijo que “hoy con Liliana Martínez Allende nos reunimos con propietarios de vehículos para el traslado especial que trabaja fundamentalmente con el turismo y vimos otro sector que está al borde del abismo. Son un grupo de propietarios de 25 vehículos que organizan una mesa de trabajo operativa con la demanda de traslados a turistas y dan empleo a alrededor de 60 choferes en temporada alta”.

El legislador dijo que “hoy no tienen ingresos, ni soluciones del Estado. Hasta ahora pudieron gestionar solo 34 módulos alimenticios, los choferes no pueden afrontar sus alquileres ni solventar a sus hogares. Como ya sabemos, el turismo para el invierno tiene un panorama muy complicado y no tienen certezas de la fecha de apertura de la actividad. En este contexto es fundamental poder contenerlos y en eso pensamos cuando presentamos el proyecto de ley de emergencia económica hace un mes y medio”.

“Nuestro proyecto tiene elementos para ayudar y contener a sectores de la sociedad que hoy no tienen respuestas. También presentó una propuesta el MPF y la idea es poder tener una sesión para tratar estos dos proyectos y lo que proponga el Ejecutivo Provincial. Tiene que ser una ley que contenga la situación económica actual, que podamos sancionar y poner operativa rápidamente para no demorar más aun la llegada a la gente de recursos para poder mantener las fuentes de trabajo”, aseguró el legislador.

“La semana pasada nos reunimos con peluqueros y personas de salones de belleza, que por suerte esta semana pudieron retomar su actividad. También hablamos con odontólogos, representantes de jardines maternales y otros sectores. Es muy desesperanzador lo que está pasando y nuestra obligación es escucharlos y analizar las maneras que tenemos de ayudarlos”.