IMPORTANTE OBRA MUNICIPAL LUCAS CORRADI: “TODAS LAS CAMAS DEL POLO SANITARIO TENDRÁN OXÍGENO

“El nuevo Polo agrega 63 camas con oxígeno y 7 camas que son unidades de terapia intensiva (UTI). Hay que comprender que la provincia tenía en nuestra ciudad en el Hospital Regional 9 camas UTI y en la clínica San Jorge otras 7, por lo que esto significa un crecimiento del 50%. El Polo se diseñó especialmente adaptado para esta circunstancia, ya se avanzó en el tabicado de los boxes de atención, terminando las camas, todo con producción local. Todo se hace desde la municipalidad e incluso en muchos talleres lo están haciendo ad honorem con los materiales que les entregamos. Ahora hay gente trabajando dentro del polideportivo, con un proyecto diseñado por los propios arquitectos del área, haciendo toda la instalación de oxígeno, que es muy importante. Va a ser uno de los pocos centros del país que tengan la totalidad de sus camas con oxígeno y eso es muy bueno. Ya se está terminando esa instalación y así como las áreas llamadas “sucia” y el área “limpia” informó Corradi.

“Ya se ha colocado todo lo que es cartelería de seguridad, hasta espejos ubicados en lugares claves para que podamos controlar que todos estén con las prendas de seguridad y prevención que corresponden. El proceso es riguroso para entrar y para salir del Polo, controlado desde un centro de monitoreo, para que no ingrese nadie que no deba ingresar, y así cuidar a las personas que se encuentran en recuperación, descansando o trabajando” detalló el Subsecretario.

Por último, consultado sobre la posibilidad de retomar las actividades no fundamentales en la Municipalidad, el Dr. Corradi señaló que se está evaluando “no sólo el cuándo, sino también el cómo”. En este sentido, “la nueva figura del home working se está incorporado, todo lo que se pueda hacer desde casa lo vamos a seguir haciendo. Desde ya el Municipio tendrá también todo lo que es uso de elementos como barbijos, mascarillas, guantes, respetando siempre el distanciamiento social. Hay que pensar en el rediseño de algunos espacios. La apertura que planteamos es de esa forma, con mucha anticipación, tomando las medidas de prevención y con prudencia”.