Feriados 2020: cuándo son y cómo se pagan

Uno de los interrogantes es saber, para los trabajadores que están en relación de dependencia, si se cobra el feriado o no. Y también aclarar la diferencia entre día no laborable y feriado.

Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables

En 2020, hay varios feriados los días lunes o viernes, con lo cual se completan varios fines de semana largos de tres o cuatro días. Además, existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019.

Durante el feriado nacional. Los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal).

En día un no laborable el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día.

Mayo

Lunes 25. Feriado por el Día de la Revolución de Mayo.​

Junio

Lunes 15. Feriado por el Día del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. El día es el 17 de junio, pero se traslada al lunes anterior.

Sábado 20. Feriado por el Día del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. Les corresponde sólo a los empleados que trabajan ese día. Según la ley y el sitio oficial del Ministerio de Interior, es una fecha trasladable siempre que caiga entre martes y jueves. Pero, como este año cae en fin de semana no se traslada ni a lunes ni a viernes.

Julio

Jueves 9. Feriado por el Día de la Independencia Nacional.

Viernes 10. Feriado puente turístico. Les corresponde a todos los trabajadores.

Agosto

Lunes 17. Es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. No se traslada.

Septiembre

No hay feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12. Feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad cultural.

Noviembre

Lunes 23. Feriado nacional por el traslado del Día de la Soberanía nacional.

Diciembre