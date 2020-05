Conocida la resolución del pase a comisión para seguir debatiendo el proyecto de ley para la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social en Tierra del Fuego, el Jefe del Estado fueguino destacó el rol de la Legislatura provincial.

“Someteremos la iniciativa al análisis más profundo de los parlamentarios que plantean esto como una necesidad. Esto es parte de la democracia, la que debemos respetar, como lo venimos haciendo desde el primer día de nuestra gestión”, garantizó.

“Entendemos al mismo tiempo que ese análisis no debería dilatarse en el tiempo. La situación de crisis económica y financiera de la provincia no lo permite. Insisto en la necesidad de contar con esta herramienta, principalmente, para acompañar al sector privado, muy castigado por los efectos de esta pandemia”, subrayó Melella.

El Gobernador recalcó también que “es fundamental que todos entendamos que es necesaria una herramienta económica de este tipo para dinamizar la asistencia que gran parte de la sociedad fueguina espera por parte del Estado provincial”.

A través del proyecto de ley se impulsa el Programa de Recuperación Económica y Social que tiene como objetivo promover desde el Estado provincial y sus organismos acciones que ayuden a retomar el sendero del incremento de la actividad económica y contribuyan al sostenimiento del empleo.

“Hay que dejar de lado las mezquindades personales y políticas. Nos debe orientar el bien de tantos vecinos y vecinas que la están pasando mal. Por eso esperamos un debate ágil, respetuoso y adulto, con propuestas, dejando fuera todo otro asunto que no tenga que ver con encontrar el camino de la recuperación”, sostuvo el Gobernador.