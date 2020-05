EL MINISTERIO DE SALUD ANALIZA EL PROTOCOLO PARA AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LOS HOSPITALES Y CENTROS PRIVADOS DE SALUD

“Se cumple el quinto día en nuestra provincia que no se registran casos positivos. En las últimas dos semanas hemos registrado solo tres casos positivos en Ushuaia. Los pacientes que han recibido el alta son 86 y, hasta el momento, no tenemos pacientes internados en la provincia”, apuntó la Ministra quien destacó la situación epidemiológica en la provincia ratificada en el último parte oficial.

En este sentido, y en el marco de la cuarentena administrada, la Ministra apuntó que “nos reunimos con los directores de los hospitales de Río Grande y Ushuaia para evaluar cómo continuamos trabajando en liberar cada vez más las atenciones, como las cirugías programadas y diferentes prácticas que se realizan en los hospitales para poder ir retornando a la nueva normalidad”.

Aclaró que esto “por supuesto, será de manera ordenada y estaremos controlando siempre manteniendo la cantidad de camas necesarias, recordando que nuestros hospitales son referencias para pacientes con infección con coronavirus”.

“Lo mismo iniciarán en el sector privado a realizar cirugías programadas y estudios que hasta el momento no se venían realizando”, apuntó.

La Ministra de Salud además reiteró que se iniciará en los próximos días el sistema de test rápidos. “Estamos diseñando un protocolo de acción. En la ciudad de Ushuaia se realizarán 700 test de manera aleatoria, estamos diseñando cuáles van a ser los lugares, vamos a seleccionar personas del transporte público, taxistas, personas que han repartido módulos, que han sido voluntarias. También estaremos testeando a personas que realizan las compras en los diferentes supermercados y las farmacias”.

“Estos test se realizan para una investigación epidemiológica que nos va a permitir saber si las personas han tenido o no la infección, si presentan inmunidad o anticuerpos contra el virus”, amplió.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud continúa con las unidades centinelas, “con los hisopados que se realizan todos los días a dos personas que estén expuestas a la atención de pacientes y a las dos primeras personas que asisten a los centros de salud de Ushuaia y que no tienen síntomas”.

“Esto forma parte de este estudio epidemiológico de unidad centinela en el cual, hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún caso positivo”, afirmó.