DI GIGLIO: “INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA DE TESTEOS RÁPIDOS PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA PROVINCIA”

En este sentido, indicó que “estamos observando que cada vez son menos las personas que presentan síntomas y llaman al 107. Por este motivo, el número de isopados disminuyó mucho y esto es un dato alentador. Recordemos que este método está indicado solamente para personas con síntomas”.

“En el día de hoy comenzamos una nueva etapa en la cual se realizarán test rápidos, los cuales no son para diagnosticar sino para evaluar la situación epidemiológica de la provincia. Iniciamos realizando 50 testeos en Casa de Gobierno a servidores públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, voluntarios vinculados a la entrega de módulos alimentarios, profesionales de la salud, funcionarios y personas que por su actividad se encuentran en circulación. Todos dieron negativo. Mañana continuaremos con esta acción en supermercados de la ciudad de Ushuaia”, agregó.

Asimismo, la funcionaria indicó que “los fueguinos lo venimos haciendo muy bien. Este tiempo sirvió para aprender los nuevos hábitos y ahora la responsabilidad de cuidarse, mantener las normas de higiene y respetar la distancia social es sobre todo individual”.

Respecto a la flexibilización de la cuarentena y a las primeras evaluaciones al respecto, la funcionaria manifestó que “sabemos que cuanto más personas circulen hay más posibilidades de que aumenten los casos. En este momento estamos haciendo foco en las personas que vienen de Buenos Aires y se hace un control y seguimiento extremo para garantizar que cumplen el aislamiento. Pero si se llegaran a dar nuevos casos de los que podemos determinar el nexo epidemiológico y esos casos se dieran en conglomerado no sería necesario dar marcha atrás con la flexibilización”.

“Los indicadores para valorar los resultados de esta apertura de actividades son si hay una ocupación importante de más del 50% de camas de internación o de terapia intensiva, si los casos se duplican en un período menor a 15 días y varios puntos más que se toman en cuenta para la evaluación”, explicó.

Finalmente, Di Giglio subrayó que “tuvimos una curva importante de casos que logramos contener y aunque no podemos predecir qué es lo que va a pasar, esperamos que no se produzca un nuevo pico”.