COMENZARON LOS TRABAJOS DE PLUVIALES EN LA CALLE THORNE

La Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, informó que ya se encuentra terminada la obra principal de reparación del pavimento de la Calle Thorne entre Av. Héroes de Malvinas y Ameghino, luego de que transcurrieran los treinta días de fraguado que precisa el hormigón que se utilizó para la realización de la obra.

Al respecto, la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, señaló que “solo restan obras complementarias para habilitar definitivamente el tránsito”, y adelantó que seguirán trabajando en la zona, a fin de dotar de desagües pluviales a la calle Ameghino que sufre acumulación de agua de lluvia. No obstante, señaló que habilitarán el tramo cuando cesen los trabajos de maquinaria pesada.

En este sentido, señaló que “hoy estamos haciendo unas tareas complementarias que tienen que ver con el entorno, las veredas que no tenía, estaban las dos veredas sin ningún tipo de senda, por lo que estamos trabajando con eso, con iluminación. También sumamos una complementaria de pluviales en un tramo de la calle Ameghino, entre Estrada y Thorne, donde siempre se juntó mucha cantidad de agua”.

Mónaco señaló que la ciudad padece un problema de acumulación de agua en ciertos espacios, situación que demanda de que se continúe con los trabajos de saneamiento que se vienen desarrollando desde el inicio de la gestión. “Vamos a seguir abocados, en la medida de lo posible, a este tipo de obras que me parece que son fundamentales”, aseguró.

Respecto de la reparación de la calle Thorne, mencionó que “esta ha sido una de las obras en donde más ha hecho hincapié nuestro intendente Martín Perez, porque es una arteria que ha tenido intervenciones en varias oportunidades, no arrojando buenos resultados, y que hoy por hoy estamos trabajando de manera más profunda, para remediarla y subsanarla, por eso se decidió repavimentar, y en los tramos subsiguientes tendremos una modalidad similar para que la reparación ya sea definitiva”.