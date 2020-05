Chapperon le respondió a Vuoto: “Combatir una pandemia es mucho más que comprar test de diagnóstico”.

Al respecto la funcionaria dijo no saber con exactitud el monto invertido y que eso lo maneja la Dirección de inversiones y compras, a la vez que aclaró que se está haciendo una auditoria con la Cruz Roja Argentina para que audite como se ha trabajado, cual es el saldo de ese trabajo que hemos realizado no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico”.

Pero Chapperon fue más allá y señalo que “el intendente Vuoto tiene un error al creer que atacar la pandemia es solamente comprar test para el COVID-19, atacar la pandemia fue muchísimo más que comprar 2000 test para el COVID”.

Y a continuación detalló, “por supuesto que la obra el Cochocho Vargas le costó mucho dinero a la provincia y nosotros entendemos que va a ser necesario, ojala que nunca, un lugar muy importante pero no es el único, se han reformulado lugares en el hospital que hasta hoy son los que se están usando, los que han podido hacer toda un tarea que es impresionante, de hecho nuestra terapia intensiva esta seleccionada para exponer delante de todo el país por lo que han hecho con los pacientes que han entrado. Atacar una pandemia no es comprar reactivos para el COVID, los reactivos se compraron, la provincia adquirió algo así como 200, primero porque no había y porque todo lo que se compraba lo compraba el Ministerio de salud de la Nación y los entregaba, primero 95, y después dos tandas de 500 y no faltaron en ningún momento, porque siempre la nación fue chequeando”.

La municipalidad dona esta cantidad y por supuesto estamos agradecidos pero eso es no tener idea de lo que significa atender una pandemia decir que han comprado 2000 testeos”.

Chapperon sostuvo que “a veces llama la atención las aseveraciones que se hacen sin tener idea de cuál es la envergadura real de lo que se ha logrado y lo que se está logrando. Hay situaciones que hemos tenido que afrontar, puedo hablar de mi Ministerio con todos los insumos que han necesitado las fuerzas de seguridad que han estado en la calle desde el primer momento y hemos abastecido a las fuerzas provinciales y en muchos casos a las fuerzas nacionales, porque no llegaban esos insumos y también la nación. Hemos tenido la misma consideración con la fuerza provincial que no con la federal en todo lo que se nos ha requerido, todo lo que significan los operativos del Aeropuerto, manejo del personal, combis, traslados, colectivos, seguridad, equipos de salud, transfer. Se están entregando hoy en la provincia más de 22 mil módulos alimentarios cada 15 días”.

Finalmente la ministra dejo claro que, “evidentemente la municipalidad de Ushuaia tiene una fijación con los testeos, si hacemos muchos, si hacemos pocos, si estamos chequeando, si no estamos chequeando y la verdad que esto se va consensuando permanentemente con el Ministerio de Salud de la Nación y se van marcando pautas para todo el país, no es que cada provincia testea lo que le da la gana o como lo le parece”.

“Esto, agregó, la municipalidad si lo quiere saber lo sabe, y la verdad que me parece que algunas cuestiones son intencionadas y no sirve en esta situación, estar parado tirando piedras a ver que hizo mal el otro cuando el otro está trabajando con todos sus equipos, con aciertos y con errores como todos, pero esta cosa de buscar donde está el error y jamás reconocer lo que se pudo hacer como aplanar la curva, hemos estado 5 días sin ningún caso, después tuvimos uno o dos y hace 4 días que no tenemos casos. Creo que hay cuestiones para reconocer porque se ha hecho un trabajo enorme desde el Ministerio de Salud, de todo su personal, médicos terapistas, creo que son cosas para enorgullecernos en lugar de estar parado en la crítica permanente”, finalizó.