TRIBUNAL DE CUENTAS: Autoridades del organismo extienden feria extraordinaria

La resolución Plenaria N° 060/2020, se dio “en un todo de acuerdo con lo que fuera anunciado por el señor Presidente de la Nación y el señor Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego”, sostiene la medida dada a conocer hoy.

VISTO: las Resoluciones Plenarias N° 054/2020, N° 057/2020

y N° 059/2020, las medidas adoptadas por el Estado Nacional y Provincial

en materia sanitaria, y;

CONSIDERANDO:

Que teniendo en cuenta la situación vinculada con la pandemia

del virus denominado COVID-19 (Coronavirus), este Tribunal de Cuentas

por intermedio de la Resolución Plenaria N° 054/2020, dispuso un período

de “Feria Administrativa Extraordinaria” entre los días 16 al 31 de marzo

del corriente año, ambos inclusive (cnfr. Artículo 1°), además de las

medidas que se mencionan en el resto de sus artículos, cuyos efectos y

alcances fueron prorrogados en primer orden por la Resolución Plenaria N°

057/2020, y en segundo orden por intermedio de la Resolución Plenaria N°

059/2020, hasta el 26 de abril de 2020, inclusive, aclarando allí que dicho

plazo podía ser nuevamente ampliado en caso de ser necesario (cnfr.

Artículo 1°).

Que este Cuerpo Plenario de Miembros considera que a los fines

de proteger la salud de los que forman parte del Tribunal de Cuentas, y con

ese mismo propósito al resto de la sociedad, en un todo de acuerdo con lo

que fuera anunciado por el señor Presidente de la Nación y el señor

Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego en materia sanitaria, resulta

necesario prorrogar nuevamente la vigencia de la Resolución Plenaria N°

054/2020, haciendo extensivo el período de “Feria Administrativa

Extraordinaria” allí fijado, hasta el día 10 de mayo de 2020, inclusive, el

que podrá ser nuevamente prolongado en caso de ser necesario.

Que, además, en el Artículo 2° de la mentada Resolución

Plenaria N° 54/2020, se hizo saber que aquellos procedimientos que se

encuentran sometidos a control preventivo, serán canalizados

oportunamente a través del control posterior, razón por la cual en la

presente se establece que, sin perjuicio que dicha medida se encuentra

vigente, podrán requerirse a través de la Secretaría Contable o por

intermedio del Cuerpo Plenario de Miembros, los procedimientos que se

consideren necesarios, aún mientras dure el plazo de Feria Administrativa

Extraordinaria, a los fines de ejercer el debido control preventivo de ley.

Que, asimismo, sin perjuicio de lo mencionado previamente,

mientras dure la prorroga aquí establecida, la Secretaría Contable y el

Personal Jerárquico que de ella depende, continuaran abocados a las tareas

inherentes a formular el informe de la cuenta de inversión, en coordinación

con el Jefe de Equipo del Área de Informática y Comunicaciones, quien

deberá proveer y/o facilitar las herramientas que permitan llevar a cabo

dichas tareas, tal como fue establecido en los actos administrativos citados

en el Visto, teniendo en especial consideración que las mismas serán

ejecutadas en la modalidad de trabajo a distancia, es decir, desde el hogar

de cada uno de los agentes involucrados.

Que el Secretario y el Prosecretario Contable siguen siendo los

encargados de trazar los lineamientos que debe seguir cada uno de los Jefes

de Equipo y Auditores Fiscales respecto a la tareas vinculadas al informe de

la cuenta de inversión, debiendo elevar al Vocal de Auditoría un informe

escrito sobre el estado de avance de las tareas desplegadas hasta el día 11 de

mayo de 2020.

Que teniendo en miras las funciones establecidas en el artículo

93 -siguientes y concordantes- de la Ley provincial N° 495, el contenido de

la presente se le hará saber a la señora Contadora General de la Provincia,

de la misma forma que se lo hizo con la Resolución Plenaria N° 057/2020 y

N° 059/2020, a través de su correo institucional, a quien se le encomienda

que haga extensiva su difusión a todas las jurisdicciones del Poder

Ejecutivo y a los titulares de los Entes Descentralizados; y a los demás

Poderes del Estado a través de su correo institucional, con el fin de facilitar

y poner a disposición todo lo que el Personal abocado a la labor de la cuenta

de inversión requiera oportunamente, en la medida que las circunstancias

excepcionales así lo permitan.

Que lo aquí establecido resulta complementario a las guardias

pasivas que debe prestar todo el Personal Jerárquico del organismo (no sólo

quienes dependen de la Secretaría Contable), pudiendo ser citados

personalmente en las oficinas de la institución en caso de ser estrictamente

necesario, tomándose para ello las medidas adecuadas y según lo disponga

el Superior, o bien por mecanismos que requieran de sus servicios a

distancia, es decir, vía telefónica, por correo electrónico, etc.

Que en ese marco, el Secretario Legal y el Director de

Administración continuarán impartiendo las órdenes al personal que

depende de dichas áreas, a los fines de poder desarrollar las tareas que

resultan inherentes a esas dependencias, ya sea en la modalidad de trabajo a

distancia, o bien de forma presencial en las instalaciones del Tribunal de

Cuentas, adoptando todos los recaudos sanitarios de rigor.

Que en dicho sentido, resulta adecuado dejar reflejado que la

dependencia en donde funciona este Organismo de Control es sometida a

una exhaustiva limpieza que se efectúa a diario, a través del personal

idóneo que se desempeña a las órdenes de la empresa GLOBALE S.A.,

contratada para dichos fines.

Que extremando las medidas que fueron necesarias adoptar a los

efectos de reducir al mínimo cualquier posibilidad de propagación del

Coronavirus, en las oficinas del Tribunal de Cuentas también se lleva a

cabo una adecuada desinfección semanal, con productos específicos, y con

una periodicidad acorde a lo que aconsejan los protocolos de seguridad e

higiene, que se hace efectiva los días miércoles y domingos de cada

semana, por intermedio del Sr. Héctor Eugenio BORGATO, empresa

unipersonal que se encarga de dicho cometido.

Que en virtud de ello, las medidas preventivas antes descriptas

hacen segura la concurrencia de los agentes que deban asistir al

establecimiento, en caso que su presencia sea requerida por la autoridad, a

quienes además al ingresar al edificio se les proveerá de los elementos de

higiene personal, tales como alcohol en gel, toallas húmedas desinfectantes,

y/o similares, etc.

Que una vez más resulta prudente recordar que siguiendo las

indicaciones impartidas por la Organización Mundial de la Salud respecto a

las medidas tendientes a evitar propagación del virus que tiene en vilo a la

humanidad, los agentes del Tribunal de Cuentas deberán permanecer en sus

hogares, limitando al mínimo todo contacto social y acatando aquellas

recomendaciones que provengan de las autoridades sanitarias locales y

nacionales.

Que el presente se emite con el quorum previsto en el artículo 27

de la Ley provincial N° 50, ante la ausencia del señor Vocal Contador C.P.

Luis María CAPELLANO, quien no pudo reintegrarse a sus funciones,

teniendo en cuenta las restricciones que rigen por las medidas adoptadas por

el Poder Ejecutivo Nacional.

Que los suscriptos se encuentran facultados para la emisión de la

presente en consideración a lo establecido en los artículos 1°, 26, 27 subs. y

ccdts. de la Ley provincial 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE:

ARTÍCULO la.-. Prorrogar los efectos y alcances de la Resolución Plenaria

N° 054/2020, extendiendo el período de “Feria Administrativa

Extraordinaria” hasta el día 10 de mayo de 2020, inclusive, el que podrá ser

nuevamente ampliado en caso de ser necesario.

ARTÍCULO 2°.- Establecer que si bien se encuentra vigente la excepción

dispuesta en cuanto a que los procedimientos sometidos a control

preventivo serán canalizados oportunamente en control posterior, según lo

fijado en el Artículo 2° de la Resolución Plenaria N° 054/2020, los mismos

podrán ser requeridos en caso de que el señor Secretario Contable, el señor

Prosecretario Contable, o este Cuerpo Plenario de Miembros lo estime

pertinente, a los fines de ejercer su debido control preventivo de ley,

mientras dure el plazo de “Feria Administrativa Extraordinaria”.

ARTÍCULO 3°.- Disponer que mientras dure la prórroga aquí establecida,

la Secretaría Contable y el Personal Jerárquico que de ella depende,

continuará abocada a las tareas inherentes al informe de la cuenta de

inversión, en coordinación con el Jefe de Equipo del Área de Informática y

Comunicaciones, quien deberá proveer y/o facilitar las herramientas que

