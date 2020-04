Salud: ¿Comienzan a faltar medicamentos en la provincia?

Mart 28/04/2020.- Tierra el Fuego estaría comenzando a padecer la falta de medicamentos, como está ocurriendo en el resto del país según informó la ANMAT, a esto se suma la falta de vuelos que se encarguen de traerlos a la provincia. Una situacion compleja que por el momento no esta en agenda pero preocupa a miles de pacientes en toda la provincia.

Mientras algunos están preocupados por faltante de turismo en plena pandemia, o se preocupan con lo que va a ocurrir con los centros invernales, otros estamos preocupados por la cantidad de personas en esta provincia que no reciben medicamentos, no los pueden comprar o directamente están faltando.

Recientemente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) publicó el listado de faltante de medicamentos desde enero hasta abril de 2020 y es realmente impresionante ver que hasta los complejos vitamínicos más comunes en pastillas efervescentes con vitamina C se encuentran entre estos faltantes.

Listado de faltantes de medicamentos abril 2020 PDF CSV

Listado de faltantes de medicamentos marzo 2020 PDF CSV

Listado de faltantes de medicamentos febrero 2020 PDF CSV

Listado de faltantes de medicamentos enero 2020 PDF CSV

En este listado se incluyen aquellos medicamentos que, por distintas circunstancias, no se encuentran disponibles en el país. En los casos en que existe un producto similar, es posible consultar dicha información en el Vademécum Nacional de Medicamentos.

Para reportar medicamentos faltantes, puede enviar un correo electrónico a faltas@anmat.gov.ar. Si desea realizar consultas, comunicarse con ANMAT Responde.

Este listado se actualiza en forma mensual y está disponible tanto en formato PDF como en formato abierto CSV.

A este listado se suma, en el caso de Tierra del Fuego, que no hay vuelos para poder traerlos, los más reclamados por los pacientes son medicamentos oncológicos, para diabéticos, y otras enfermedades crónicas que requieren de la ingesta permanente.

Si bien han llegado vuelos a Ushuaia y estaría llegando otro en los próximos días, el volumen de las cargas no estaría siendo suficiente para atender la demanda.

Desde la Cámara de Comercio ven con preocupación la situación de un sector importante del comercio como es el farmacéutico pero que además tiene que ver con la salud de los fueguinos. Cabe aclarar que estamos haciendo referencia solamente al faltante de medicamentos y de ninguna manera esto significa la apertura del Aeropuerto de Rio Grande o cosa por el estilo, sino de la provisión de insumos para la salud.

Los vuelos son necesarios en este sentido, particularmente por todos aquellos medicamentos que no pueden romper la cadena frio y que no se pueden trasladar por camión, lo que si ocurre con el 95% de los insumos de otros rubros comerciales. Hoy la demora para obtener un medicamento que no se encuentre en las farmacias locales puede ser de entre 10 y 15 días .

Link de ANMAT sobre faltante de medicamentos en Argentina. https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/faltante

Fuente:Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)