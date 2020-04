REUNIÓN CON AUTORIDADES PROVINCIALES WALTER VUOTO: “ESTAMOS A DISPOSICIÓN PARA COLABORAR EN TODO LO QUE DEFINA EL COMITÉ PROVINCIAL DE CRISIS”

Finalizado el encuentro, el intendente Vuoto indicó que “fue una reunión de trabajo en la que nuevamente nos pusimos a disposición del Comité de Salud para generar la infraestructura que dispongan como prioritaria y necesaria. La Provincia tiene a cargo los servicios de Salud y diseña las estrategias y nosotros colaboramos en todo lo que necesite el Comité de Salud. Desde el Municipio vamos a colaborar como lo venimos haciendo desde el primer día”.

“La obra será realizada íntegramente por el Municipio. Ya se viene restaurando a nuevo el edificio del Albergue Municipal, con trabajo de la pintura, los pisos, las habitaciones, los baños, PVC, puertas, etc. para personal sanitario. Por otro lado, en el Cochocho se realizarán box separados para cada paciente, con infraestructura sanitaria para la atención primaria. Las camas se realizarán de acuerdo al diseñado desarrollado por personal municipal. Todo lo que es el mobiliario, cocina, heladeras, escritorios, camas terapéuticas, sillas, etc. será adquirido por la Municipalidad” informó Walter Vuoto.

Asimismo, el Intendente señaló que “todos los anteproyectos fueron realizados y presentados por la Municipalidad al Comité de crisis provincial hace varios días atrás, quienes hoy nos han hecho la devolución con un nuevo proyecto aprobado. Se trata de una obra grande que incorpora la Casa de la Cultura como espacio para el ingreso y egreso del personal de salud, el Microestadio “Cochocho” Vargas, el gimnasio Augusto Lasserre, y el Albergue Municipal. Los equipos de Obras y Servicios públicos ya están analizando lo que presentó la provincia, ya que requiere mucha coordinación entre las áreas y un trabajo muy intenso”.

De la reunión participaron las Secretarías de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio, Sabrina Marcucci y de Planificación e Inversión Pública Gabriela Muñiz Siccardi y el secretario de Gobierno Pablo García; los subsecretarios de Políticas Sanitarias Dr. Lucas Corradi, de Obras Públicas Ing. Pablo Castro, de Servicios Públicos Cristian Videla y el titular de la clínica San Jorge, el Dr. Sánchez Posleman.

Durante la reunión, la Municipalidad informó las tareas realizadas, la organización del trabajo que se lleva adelante en la ciudad y “les garantizamos, como siempre, que aportamos en las estrategias que define exclusivamente el gobierno provincial, que tiene a cargo la Salud en Tierra del Fuego y el Comité de Crisis, del cual no formamos parte; pero vamos a seguir sumando y colaborando en todo lo que podamos”.

“Toda la infraestructura de la ciudad está a disposición de las medidas que se deben tomar en función de atravesar de la mejor manera esta etapa. Nosotros ya estamos trabajando en nuestros espacios y en la reunión pudimos confirmarle a Gobierno que ponemos a disposición del comité de Salud todas nuestras instalaciones y el trabajo para la adecuación de la infraestructura”, explicó el intendente.