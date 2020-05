Patrimonio a la deriva. Dolores Elkin sobre el caso del Desdémona

Fue en los primeros días de abril que un vecino de Tolhuin alertó al Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur) sobre la sustracción del ancla y una cadena pertenecientes al barco naufragado Desdémona, ubicado a orillas del mar en la zona de Cabo San Pablo. El caso llegó a la justicia tras la inmediata denuncia de la Secretaría de Cultura de la provincia. Una causa penal que lleva adelante el Juez de Río Grande, Daniel Cesari Hernández.

El Desdémona, como otras importantes embarcaciones que naufragaron en las costas fueguinas, constituye el patrimonio provincial protegido por ley desde 1997, por lo que “ninguna persona o institución, pública o privada, podrá destruir, demoler, deteriorar, ampliar, transformar o alterar en modo alguno, en su aspecto o contenido” con graves sanciones previstas para los que infrinjan esta ley.

Esta situación no escapa a la arqueóloga e investigadora del CONICET, Dolores Elkin, especializada en arqueología marítima; a cargo del Programa de Arqueología Sub Acuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, donde se estudian embarcaciones naufragadas, sobre todo de los últimos siglos, entre el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, con un enfoque particular en la región de la Patagonia y Tierra del Fuego.