Noticias falsas: El ENACOM adelantó que habrá una regulación de portales de noticias

Advirtió que “Tierra del Fuego es el lugar donde más noticias falsas hay de todo el país”, y lo calificó como “una cretinada”. Dio a conocer las recomendaciones que viene realizando el ENACOM junto con la Secretaría de Medios a medios televisivos y radiales, “para que se dé información veraz, chequeada con los ministerios de salud de cada provincia y de la nación. La propia agencia Télam sacó en su portal un instructivo sobre cómo distinguir las noticias falsas, que son un mal de los últimos años en las redes sociales y se han utilizado principalmente para las campañas políticas, pero se siguen usando las noticias falsas en medio de la pandemia y es una criminalidad. Siempre son una cretinada, pero en medio de la pandemia son una doble cretinada”, dijo por Radio Universidad.

Consideró que apuntan a “desgastar al gobernante, sea del partido político que sea” y remarcó que la publicación de falsedades a sabiendas “no está protegido por el derecho a la información. El castigo al periodista que da una noticia que no es cierta se eliminó en el gobierno de Cristina, salvo que la publique a sabiendas de que no es cierta, y eso sí debe ser castigado”, sostuvo.

Apuntó que “la Convención Americana de Derechos Humanos castiga las noticias falsas cuando son a sabiendas, así que no están protegidos por la libertad de expresión. Además, en medio de una pandemia generan confusión y van en contra de todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud y todas las provincias para controlar la pandemia”.

Hizo un llamado de atención a la justicia, convencido de que “los jueces deberían estar cerrando esos portales, porque no están protegidos ni por la Constitución ni por el Pacto de San José de Costa Rica y generan alarma en la población”. En el caso de Tierra del Fuego, afirmó que “es el lugar donde más noticias falsas hay de todo el país, y en general se publican a través de portales”, en función de lo cual se trabaja en una regulación que hoy no existe. “La radio y la televisión en cualquiera de sus formatos tienen mucha regulación, pero los portales no. Esto habrá que regularlo, de manera que haya un responsable con CUIT o CUIL que se haga cargo en caso de transgredir alguna norma. Esto no significa que uno se meta en los contenidos, porque no hay censura previa; pero las leyes indican que hay responsabilidades posteriores por esos contenidos. Hoy estos portales que no tienen dueños ni ninguna regulación van a tener que cambiar”, sentenció, a riesgo de ser cerrados.

Por otra parte dio a conocer que la provincia ya cuenta con la licencia para tener su propia empresa de comunicaciones, aunque no podrá comercializar el servicio de fibra óptica a privados. “Tierra del Fuego obtuvo la licencia para tener su propia empresa de producción y comunicación y ya la tiene la mayoría de las provincias. Van a poder montar su red de fibra óptica, darle conectividad a la ruta 3, y brindar servicios a todo el sector público. Por las características de Tierra del Fuego no le pueden dar servicios al sector privado, porque la normativa exige determinada cantidad de habitantes y que no haya otros prestadores. Acá se le va a poder dar al sector público solamente”, aclaró.

Paralelamente el plan del gobierno es que en cuatro años la fibra óptica esté en todo el país “y la conectividad llegue por igual a todos lados. Sabemos que la conectividad en Tierra del Fuego es regular, por no decir mala, y vamos a reforzarla. Todos estos planes se pusieron en paréntesis hasta que pasemos la emergencia, pero la idea es revertir esta situación. Estamos trabajando mucho sobre este tema y son cientos los municipios que carecen de conectividad. Este es un plan federal de conectividad que lleva adelante ARSAT con recursos del ENACOM, para terminar de armar esta red en toda la Argentina”, concluyó.

Fuente:radio Universidad UTN 93.5