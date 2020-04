MELELLA: “TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS Y PONERNOS EN EL LUGAR DEL OTRO

En este sentido, aseguró que “todos los fueguinos tienen derecho a estar en su casa, si me pasara a mí desearía lo mismo”.

“En su momento Aerolíneas Argentinas decidió poner en cuarentena a su personal de Ushuaia y se resolvió habilitar el aeropuerto de Río Grande. Muchísimos de los vecinos de Río Grande dijeron que no y entendimos que no era el momento en medio de ese miedo que había”, recordó y continuó: “Nosotros pedimos el día 6 de abril al Ministro de Transporte de la Nación que Aerolíneas vuelva a traer sus vuelos, que sean al menos 2 vuelos semanales y esto podría concretarse. La provincia debe estar conectada”.

El Gobernador aseguró que “se van a aplicar todas las medidas que correspondan. El Domingo pasado fue un éxito el trabajo que se hizo entre la gente de Aerolíneas y el Gobierno de la Provincia para recibir a cada uno de los vecinos que llegaron a Ushuaia y acompañarlos con un gran operativo sanitario y de seguridad a sus domicilios en las tres ciudades. Tienen que hacer la cuarentena obligatoria por más que la hayan hecho en Buenos Aires”.

“Tenemos que ser solidarios. Hay familias con situaciones muy complejas a las que no podemos abandonar. Muchos no quieren que venga gente de Ushuaia a Río Grande pero hace unos días hubo que traer una válvula para operar a un niño internado en Río Grande con un problema médico muy grande y se hizo. Tenemos que dejar de lado la paranoia, el egoísmo, dejar de lado estas campañas en las redes sociales y ponernos en el lugar del otro”, recalcó.

Asimismo, dijo que “todos los insumos que vienen a los hospitales y a las farmacias llegan a Ushuaia y son recibidos por personal que trabaja por nosotros, que nos cuida. Los periodistas trabajan muchísimo para cubrir hoy en la calle. Mucha gente está trabajando. Cuando estábamos en el Municipio decíamos que teníamos servidores públicos de calidad hoy tengo que decir lo mismo. Tenemos un sistema de salud que en muchos sentidos estaba destruido pero hoy desde el que está en administración, el que está en terapia intensiva, el camillero, el que va en la ambulancia, el médico, el que está en la cocina, en mantenimiento, en limpieza, todo el mundo pone el cuerpo para que estemos bien. Tenemos una policía que se pasa horas y horas afuera cuidándonos para que hagamos bien lo que tenemos que hacer y hay que ser agradecidos. Ellos están más expuestos a contagiarse y sin embargo trabajan igual para cuidarnos a todos los demás”.

“Nadie se salva solo. Salvarnos juntos significa cuidarnos y cuidar al otro. Salvarnos juntos significa que seamos responsables pero que también seamos solidarios y ponernos en el lugar del otro”, finalizó.