MELELLA: “LAS SALIDAS DE ESPARCIMIENTO DEBEN CUMPLIRSE BAJO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DISPUESTAS”

El gobernador Gustavo Melella confirmó que Tierra del Fuego continúa con la cuarentena obligatoria, en términos generales y tal como lo anunció el Presidente de la Nación. “Es cierto que los números en nuestro país y provincia están siendo positivos pero no implica que ahora tengamos que abrir toda actividad de golpe y entrando de vuelta todos en peligro o comprometiendo el futuro de los ciudadanos y sistema de salud” remarcó.

Respecto a la medida de poder salir de la vivienda durante una hora todos los días y hasta 500 metros, el Mandatario explicó que “el COE (Comité Operativo de Emergencia) lo evaluó porque teníamos este requerimiento de psicólogos, pediatras y distintos sectores de la salud, y nos recomendaron permitir estas salidas”.

De igual modo, Melella recordó el uso obligatorio de tapaboca y mantener la distancia social para efectuar la salida y precisó que “está permitido salir a una distancia de 500 metros de la casa y no asistir a plazas o espacios recreativos”.

“Nos quedan pocos días para disfrutar del sol, tan necesario en nuestra provincia, vendrá la época de la nieve o hielo, entonces vamos a poder salir menos, por ello nos pidieron la posibilidad que las 3 localidades tengan estas salidas sociales, mientras no nos pongamos en riesgo” explicó el Gobernador.

Y agregó que “si nosotros o el gobierno nacional, ve que no entendemos o no lo hacemos con las medidas indicadas, volveremos para atrás con la medida, pero era necesario hacerlo con las características epidemiológicas que así lo permiten”.

A su vez precisó que “Tierra del Fuego está en una situación de semáforo en rojo, como lo indicó el Presidente, por eso no podemos creernos que esto ya pasó. No vamos a liberar ninguna actividad sin haberla estudiado mucho antes y sin que el COE nos diga esto sí o esto no. Nuestra apertura va a ser a cuentagotas, vamos a ir muy de a poco y muy controlado”.

Respecto al trabajo que se está realizando en el Hospital de Campaña en el Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos, el Mandatario agradeció al municipio de Ushuaia y a su Intendente “por haber puesto a disposición de la provincia la infraestructura municipal”, al igual que los intendentes de Tolhuin y Río Grande, quienes hicieron lo propio.

“No tenemos que bajar los brazos en esta lucha de la pandemia con la cuarentena, ojalá no los usemos, pero si llegara a venir el peor escenario, la provincia está preparada” enfatizó Melella y destacó también la predisposición del sector privado, hoteles, organizaciones sindicales, “todos están dentro del Plan de Contingencia por si llega a ser necesario utilizar toda esta infraestructura”.

“El pueblo de Tierra del Fuego se ha comportado magníficamente en términos generales en esta cuarentena, lo ha entendido el sector privado que con mucho sacrificio lo lleva adelante, al igual que el emprendedor turístico, comercial, el productor y los vecinos y vecinas entendieron que hoy prima la vida por sobre cualquier cosa” reflexionó el Gobernador y reiteró que “la lucha es tenemos que hacer el esfuerzo máximo para no perder ninguna vida o la menor cantidad de vidas posibles, porque esta es una realidad y puede suceder, ojalá no pase”.

Finalmente el mandatario valoró que “cualquier gobernante se siente orgulloso de su pueblo y así nos sentimos, por eso queremos agradecer a todos. Más allá de las diferencias, destacamos y vemos el trabajo conjunto con los municipios. Todos coincidimos que tenemos que salir adelante juntos, cada uno con sus luces y sombras, pero todos los sectores de la sociedad estamos unidos y ponemos por delante la vida”.