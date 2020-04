El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, sostuvo que “este es el camino que comienza a poner de pie a la Argentina”, luego de participar de la reunión que mantuvo el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández y Gobernadores de todo el país.

En la reunión el Presidente presentó a los Mandatarios la propuesta de reestructuración de la deuda de US$ 68.843 millones emitida bajo legislación externa que incluye un período de gracia de tres años, hasta el 2023 y una quita del 62 por ciento de los intereses.

La propuesta será presentada formalmente este viernes ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés).

Para el Gobernador Melella “este es el camino que comienza a poner de pie a la Argentina, ya que no va a tener como señal de ajuste a los argentinos”, entendiendo que “en estas medidas tenemos que estar todos unidos”.

“Argentina está viviendo momentos muy duros y difíciles, pero con la conducción clara de nuestro Presidente empezamos a ver un futuro claro. Hoy como País estamos dando pasos muy importantes y definitorios para nuestro futuro”, subrayó Melella .

“Cómo lo dijo el Presidente: así como hoy estamos unidos combatiendo esta pandemia, también debemos estar unidos en estas decisiones. El país y el mundo en el que hoy vivimos no son los mismos que pensábamos en diciembre”, referenció el Gobernador.

“Este contexto de emergencia y dinamismo nos necesita determinantes y unidos”, insistió Melella.

“Las deudas millonarias en dólares contraídas por el Gobierno anterior han dejado al país en una situación compleja, lo que, sumado a esta crisis sanitaria se hace insostenible. Lo que hoy vive el país, nosotros como provincia lo vivimos también, ante una deuda en dólares que la gestión anterior la ató a nuestros recursos naturales”, recordó.

“Es nuestro deseo como habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur acompañar y apoyar en estos momentos cruciales las decisiones políticas de nuestro Gobierno Nacional”, aseguró el Mandatario.