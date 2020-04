Mas de 400 comerciantes de Rio Grande en estado desesperante.

El grupo de Comerciantes Unidos de Rio Grande en dialogo con este medio dio a conocer su preocupación y malestar por la falta de respuesta de parte del gobierno provincial. En ese grupo se encuentran representados todos los rubros, desde ropa hasta repuestos de autos, pasando por comida y alquileres, emprendedores, pequeños productores y PyMES.

Un pequeño grupo de representantes de este grupo mantuvo reuniones con el gobierno de la provincia, y con el intendente de Martin Perez y hasta ahora venían cumplimento con todo lo previsto, pero hoy la situacion es insostenible, algunos dentro de la Camara de Comercio, otros no.

Con la municipalidad se logró un compromiso, la voluntad de excepción de la totalidad de las contribuciones como tasa de barrido y limpieza y otros impuestos que en realidad no son relevantes porque no hacen al movimiento diario de un comercio y con gobierno se les planteo que se comunicara un mail a desarrollo productivo, explicamos la situacion y nos devolvían un mail solicitando información a algunos, esto comenzó el día 6 de abril, al día de hoy no recibieron la respuesta, algunos si, otros no y cuando lo hacen piden mas información, mas documentación, formulario 931, certificado de cumplimiento fiscal, etc, algo lógico, según la fuente.

“Paralelamente la gran mayoría de estos comercios paga alquiler, tienen empleados, 1, 2 o 10, esos empleados tienen una familia detrás, por lo que la carga emotiva, la carga pecuniaria es bastante importante. Cuando devuelven el mail lo que envían es una evaluación o un ofrecimiento de un determinado monto de préstamo o subsidio o préstamo al 12% de interés con 6 meses de gracia a pagar en 24 meses, esos montos según la fuente, son irrisorios comparados con los montos que uno realmente necesita por eso algunos aceptaron, otros no, otros están analizando, pero mas allá de eso en ningún caso se hizo efectivo el pago de esa “promesa”, entonces el tema es que nos encontramos en una situacion tremenda, se acerca el fin de mes de abril y estamos hablando de pagar y no tenemos ninguna respuesta, tenemos un compromiso. Vemos al gobernador en los medios nacionales diciendo que estamos asistiendo a los comercios y en realidad a los comercios no los esta asistiendo, al menos por ahora, hay un compromiso pero asistencia no”.

“Hasta acá hablamos de los gastos de marzo, pero tenemos que hablar de los gastos de abril, de mayo de junio porque esto no se termina ahora y la gente está pensando en poder comer, este mes los comercios pudimos hacer frente a los pagos de los haberes pero nadie pago los aportes, los alquileres se dejaron de pagar, ingresos brutos nadie piensa en pagarlos, porque lo primero que uno piensa es alimentar a la familia, los ingresos brutos pueden esperar y si hay que pagarlos con intereses, se hará así”.

“No vemos una real voluntad de querer solucionar el tema, sino demagogia de si vamos a ayudar, son discursos y ya estamos hartos de discursos, lo real es que comerciantes pagamos tributos , algunos al día, otros con atraso, los comercios movemos el 80 o 90 % de la masa salarial de Tierra del Fuego, somos los que tenemos alimentos repuestos, indumentaria, artículos escolares, panaderías, verdulerias, emprendimientos familiares de los cuales viven los padres y los hijos, es mucho lo que se está moviendo en Rio Grande y si nosotros no podemos los tributos, ¿con que va a pagar el gobierno el mes que viene los sueldos?, se pregunto Daniel uno de los comerciantes acuciados por la critica situación.

En cuanto a los 120 mil millones que el gobierno nacional anunció que enviaría a las provincias, Daniel se pregunto, ¿donde esta esa plata? porque no es que la queremos para guardarla o ahorrar estamos queriendo pagar lo que no pudimos generar nosotros con nuestro movimiento, nos atañe a todos y esta fuera del alcance de todos, pero tenemos que mantener la rueda productiva para que podamos salir adelante y si no funciona nada estamos en el horno”.

“Hay negocios que están haciendo venta online y el gobierno dice que es ilegal pero lo están haciendo porque tratan de salvarse como pueden, llegamos a un punto que no sabemos que hacer, ¿cual es la alternativa?, cerrar y después ir a gobierno a pedir la bolsita, somos comerciantes que queremos seguir trabajando y apostando a Tierra del Fuego, estamos todos los días buscándole la vuelta en un grupo de mas de 400 comerciantes, tenemos un grupo de gente que va con su tiempo a hablar con el gobernador, el intendente a los bancos pero todas son puertas que se cierran, nos piden que estemos al día, como carajo vamos a estar al día con la situacion en que estuvo el país en os últimos tiempos, es imposible, remarcó, es imposible, no tener cheques rechazados, tarjetas impagas, a quienes no alquilan un local porque tienen el negocio en su casa no lo asisten pero esa persona tiene gastos, pero no está trabajando y no tiene asistencia, no tiene ingresos, y no le dan nada, pero tiene que vivir”.

“A 10 días de estar a las vueltas con esto, no podemos seguir esperando, los empleados nos piden respuestas, los propietarios de los edificios que alquilamos nos piden respuestas y el gobierno nacional o el provincial, AFIP y AREF, nos van a pedir respuestas y nos cobrar los intereses que corresponden, entonces ahora la disyuntiva es a quien le pagamos primero y yo primero le voy a dar de comer a mi familia después veremos quien se pone las pilas lamentablemente va a ser un sálvese quien pueda”, finalizó.