LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA RECLAMA A LA PROVINCIA UNA DEUDA DE 200 MILLONES DE PESOS DE COPARTICIPACIÓN

Además, dijo que tampoco se está realizando el goteo diario de esos fondos, y que aún no se remitió desde la Provincia el proporcional de los primeros 274 millones de pesos de ayuda extraordinaria que la Nación envió a Tierra del Fuego en el marco de la emergencia por el coronavirus.

“Venimos con algún problema con la coparticipación y la situación se está tornando preocupante, de hecho la semana pasada remitimos al Gobierno provincial una carta documento solicitando que se pusieran al día con la deuda que mantienen con el Municipio, que es de 200 millones de pesos”, precisó el funcionario.

Sostuvo que la Provincia “recibe diariamente la coparticipación nacional y por ley debe remitirla por goteo a los municipios, pero en vez de transferirla diariamente la retiene y luego la va depositando sin informarnos a qué corresponden esos fondos, tenemos una gran incertidumbre”.

Rodríguez planteó que “en los primeros tiempos de la gestión provincial uno puede aceptar que el flujo no fuera permanente, fuimos responsables y esperamos que esto se solucionara, pero ya pasaron cinco meses y llegó el momento de reclamar”.

Aseveró que “esa deuda claramente nos provoca un problema financiero muy importante”, y a eso hay que sumar el proporcional de la ayuda extraordinaria que Nación comenzó a girar a la Provincia a través de ATN en el marco de la emergencia por el coronavirus, ya que “tanto por manifestaciones del gobernador como por lo que prevé el Ministerio del Interior de la Nación esos recursos deberían ser coparticipados a los Municipios”.

“Eso le implicaría al Municipio de Ushuaia un ingreso total de 160 millones de pesos por encima de los 200 que nos deben”, amplió el responsable de las finanzas municipales, pero afirmó que “hasta ahora no tenemos noticias, hace días que vengo pidiendo información sobre cuándo van a transferir los recursos proporcionales de los primeros 274 millones de pesos que recibió la Provincia”.

“La respuesta es siempre la misma: ‘voy a averiguar’. Y la respuesta me la da un secretario del Ministerio de Economía, no me la da un empleado”, lamentó.

Ante esto aseguró que “vamos a seguir insistiendo e instamos al Gobierno a que cancele esa deuda porque el Municipio está haciendo un esfuerzo significativo para mantener la desinfección de la ciudad, para remodelar el albergue municipal para el personal de Salud, para generar un centro de salud de emergencia y para la asistencia alimentaria a las familias más vulnerables, entre otras acciones de contención”.

Por último, Rodríguez remarcó que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande para colaborar con el Gobierno provincial, pero desde el área de Economía de la Provincia no hay una actitud de responder de la misma manera hacia los municipios”, teniendo en cuenta que “además de atender esta emergencia el Municipio de Ushuaia debe seguir prestando servicios, como por ejemplo el operativo para el mantenimiento de la red vial durante el invierno”.