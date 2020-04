LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COLABORA CON LA CIUDAD DE TOLHUIN EN LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

La coordinación comenzó de forma temprana a partir de los encuentros que las áreas de Defensa Civil que las tres municipalidades llevaron adelante desde principios del mes de febrero de este año. Esto se profundizó en el encuentro que mantuvieron en la sede de la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia el pasado 16 de marzo, los tres intendentes y sus equipos de gobierno.

En ese marco, la Directora provincial de PAMI, Yesica Garay estuvo hoy reunida con el Intendente Daniel Harrington en la sede de Defensa Civil, donde le hizo entrega de mascarillas, camisolines y alcohol desinfectante donados por la ciudad de Ushuaia para ser usado por el personal sanitario y de seguridad abocado al trabajo de la emergencia.

Walter Vuoto, destacó el trabajo en conjunto y articulado que se viene haciendo en distintas áreas de las tres municipalidades de la provincia, “para hacer frente de forma coordinada a esta dura situación sanitaria y económica que vamos a tener que atravesar. De esta crisis, los fueguinos tenemos que salir más unidos que nunca y con mucha solidaridad, porque estamos todos en el mismo barco. Aquí el único enemigo es el virus y tenemos que estar todos juntos tirando para el mismo lado, que es cuidar a nuestra gente lo más que podamos y evitar que el coronavirus se siga extendiendo, porque están nuestros vecinos y vecinas detrás de los números que uno ve. No son estadísticas frías, es nuestra gente”

El Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington señaló desde sus redes sociales que “en Tolhuin continuamos trabajando incansablemente para resguardar y proteger la salud de nuestros vecinos. Contamos para ello también con el incondicional apoyo de los Intendentes de Ushuaia Walter Vuoto y de Río Grande, Martín Perez. Gracias compañeros!”

Por su parte, la Directora de PAMI Yesica Garay señaló que “estamos trabajando sobre la necesidad que nos han manifestado desde la gestión de Daniel Harrington. También avanzamos en la articulación sobre adultos mayores, entrega de módulos alimentarios, cruces de padrones, que es lo más importante para no duplicar las entregas. Visitamos también el centro asistencial de Tolhuin, donde estuvimos viendo la demanda de los adultos mayores en lo relacionado a recetas, y vacunación de la gripe. Desde el PAMI venimos avanzando en lo que se refiere a recetas electrónicas, que es una cuestión muy importante para los afiliados hoy, ya que requerimos el máximo aislamiento. Así que conversamos con el personal sanitario sobre cómo se viene implementando esto, así como la situación sociosanitaria de los adultos mayores de la ciudad, sean o no pertenecientes a PAMI”.