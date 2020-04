Kicillof se bajó de una reunión en Olivos tras confirmarse casos de Covid-19 en un hospital que visitó

Este jueves 16 de abril, Axel Kicillof anunció que, por precaución, se bajará de una reunión en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández, ministros y gobernadores al confirmarse varios casos de coronavirus en un hospital que visitó días atrás.

“En el Hospital Belgrano de San Martín estuve el viernes, no visitando ningún área crítica ni de enfermos sino con el director del hospital que no está contagiado, recorriendo las obras. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad”, relató en diálogo con Luis Novaresio para Radio La Red.

Axel Kicillof ✔@Kicillofok Nos propusimos ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud incorporando nuevas camas y equipamiento para atender a quienes más lo necesiten.

Hoy inauguramos el área de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón y recorrimos las obras en el Hospital Gral. Manuel Belgrano 2.859 Información y privacidad de Twitter Ads 895 personas están hablando de esto

“El protocolo no establece aislamiento pero hoy tengo una reunión en Olivos con el Presidente, ministros y gobernadores pero por un tema de responsabilidad no voy a ir, lo voy a hacer por teleconferencia. No he tenido ningún síntoma, me siento perfectamente bien”, agregó.

Cinco médicos y diez enfermeros del Hospital Manuel Belgrano contrajeron el virus y actualmente están internados en otras instituciones de salud o incluso cumpliendo aislamiento en sus hogares. Sin embargo, hay algunos casos “con requerimiento de oxígeno” según informa Infobae.

“Por una cuestión de responsabilidad no voy a exponer al Presidente y a los gobernadores, a los que tienen responsabilidades muy altas, a cualquier riesgo, así que no voy a ir. Estoy hablando con los médicos para ver qué conviene”, continuó el gobernador bonaerense.

En tanto, sobre el pico de contagios en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof sostuvo que los últimos estudios lo ubican “a fin de mayo, principios de junio” y adelantó que se profundizará el aislamiento.

“De ninguna manera se flexibilizará la cuarentena, creo que hay que pasar a una profundización, lo que significa una cuarentena administrada o focalizada. Mientras tanto, estamos hablando con los intendentes: hay 58 municipios que tienen cero contagios y ahí se van a tomar más medidas para impedir el ingreso del contagio, ensayar algunas actividades pero con muchísimo cuidado”, cerró.

Fuente:filonews.com