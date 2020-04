EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN SE HAN APLICADO ALREDEDOR DE 5 MIL DOSIS DE VACUNA ANTIGRIPAL

Asimismo, remarcó que la primera etapa de la campaña estuvo dirigida exclusivamente a las personas mayores de 65 años y personal de salud y que, de esa población, ya se han vacunado aproximadamente el 80% de las personas. Por otro lado, subrayó la importancia de contar con las instalaciones de la UNTDF y el del IPVyH para poder llevar adelante la aplicación de las dosis en el marco de pandemia por el coronavirus.

Con respecto a esto, Benetucci dijo que “como todos los años en otoño se desarrolla la campaña de vacuna antigripal, que tiene las mismas indicaciones que en años anteriores, con la particularidad de que se está desarrollando en el contexto de la pandemia y la cuarentena obligatoria”.

“Si bien la vacuna antigripal no tiene cobertura contra el nuevo coronavirus, es importante que aquellas personas que tienen más riesgo de presentar complicaciones con el virus influenza se vacunen, porque se estima que el virus influenza también va a circular durante la temporada de invierno”, explicó.

Además, señaló en relación al procedimiento que “la estrategia fue encontrar puntos de vacunación donde las personas que van a vacunarse no se encuentren con personas enfermas que van a consultar. Es por esto que, amablemente, las autoridades de la UNTdF y del IPVyH han cedido parte de sus instalaciones como puntos de vacunación”.

“Estos dos puntos junto con el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5 se dedican exclusivamente a la vacunación, a la entrega de anticonceptivos y leche, sin ocupar esos espacios por personas que consultan por síntomas”, subrayó.

Asimismo, comentó que los adultos mayores con dificultades físicas para trasladarse son vacunados en el domicilio y que deben llamar para poder tomar la consulta y se les da respuesta a la brevedad posible.

Respecto a las indicaciones de la vacuna antigripal, la profesional aseguró que “recordemos que la población objetivo son los adultos de 65 años o mayores, los niños entre 6 y 24 meses de edad, las embarazadas, el personal de salud, el personal esencial que son las fuerzas armadas y de seguridad y todas aquellas personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo. Las embarazadas, los adultos mayores, los niños de 6 a 24 meses, los pacientes con obesidad mórbida no requieren orden médica al momento de solicitar el turno”.

“Las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, deben acreditar el mismo”, subrayó, y explicó que “en época de pandemia y cuarentena para acreditar la orden médica para la vacunación pueden presentar la orden médica si ya la tienen, pueden presentar la foto en el celular, pueden presentar el carnet de vacuna con las dosis anteriores de vacuna antigripal o pueden completar el formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSslMYCJ4o4FXeFuQm6GzHrhaILTJBfrA2AxFcfnRcg3R_hg/viewform), que lo recibe el personal médico y analiza los datos”.

Finalmente, señaló que “en el departamento zona norte, Río Grande y Tolhuin, se han aplicado alrededor de 5 mil dosis de vacuna antigripal a la fecha gracias al trabajo de todos los equipos de salud que con mucha responsabilidad ante esta cuarentena están trabajando”.

Para solicitar turnos se disponen los siguientes medios de comunicación:

CAPS N° 3 – Karukinka y Oroski – Margen Sur – tel: 441373 y 2964-698568. 10 a 18 hs.

CAPS N° 5 – San Martín 2440 – Chacra II- Tel: 441030 y 2964-698533. 10 a 18 hs.

Universidad Nacional de Tierra del Fuego – Sede Río Grande: Thorne y Ara San Juan – Tel: 433928 y 2964-556146. 10 a 18 hs.

Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat- Pellegrini 511- tel: 2964-697309. 9 a 17 hs.

CMS N° 1 – Luisa Rosso 779 – Chacra II – tel: 436239. 9 a 14 hs.

CMS N°2- Hermana Taparello 389- Chacra XIII – tel: 504838. 9 a 14 hs.

CMS N°3- El Alambrador 212 – tel: 436254. 9 a 14 hs.