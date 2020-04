En Rio Grande muchos abandonaron la cuarentena y salieron a las calles

Suiza por la radiante jornada que se vivió este miércoles, gran cantidad de riograndenses salieron a las calles de la ciudad y se pudieron observar colas en el banco supermercados y en la Avenida San Martin, donde la cola de doble mano llegaba desde Córdoba y San Martin, hasta San Martin y Perú, es decir una 10 cuadras de vehículos.

Muy poco con barbijo, algunos caminando otras paseando mascotas, y algún que otro caminando o corriendo en los espacios verdes. Lo cierto es que muchos se relajaron abandonaron sus hogares y violaron la cuarentena, o al menos no se cuidaron como esta estipulado en el Código Penal artículos 205 y 239 que condena con prisión a quien viole sin causa probable la cuarentena impuesta en una pandemia.

Todos estamos cansados todos tenemos ganas de salir pero hay que entender que no se puede, solo se trata de “QUEDARSE EN CASA”, para quienes no tienen autorización para salir y quienes si lo tiene, solo a hacer lo que especifica es autorización emitida por la autoridad pertinente.

Esperemos que se ajusten los controles, porque también vimos que en muchos casos no se solicita el permiso para transitar, quizá porque a policía y la fuerzas de seguridad están hartos de explicarles una y otra vez a la misma gente que no se puede estar en la calle, que no se puede andar de paseo o salir de compras.

Los riograndenses estamos en cuarentena y todo e mundo debe cumplirla y ahora ya se confirmó que será mas allá del 12 de abril, por lo tanto les pedimos encarecidamente que no nos pongan en riesgo.

Las imágenes son de la hora 16:45 de hoy a pleno sol sobre Avenida San Martin, BTF de calle Pellegrini y Av. Perito Moreno.