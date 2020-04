El recorte salarial de hasta un 25% también llega a empleados de comercio

Rrmando Cavalieri, titular del gremio, mantuvo conversaciones con la Cámara Argentina de Comercio en varias oportunidades previo a diagramar la iniciativa de rebaja de sueldos para los empleados que no hayan realizado tareas en los meses de abril y mayo.

La medida está destinada hacia los comercios que no estén parados por la cuarentena. “Se trata de una asignación no remunerativa, lo que implica que no deben abonarse aportes y contribuciones a la seguridad social”, aclararon fuentes de CAME.

El acuerdo entre SEC y Cámaras se enmarca en una medida de emergencia con efecto retroactivo al 1 de abril y hasta 60 días. La propuesta de Cavalieri sigue el camino marcado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), entidades que sellaron el mismo porcentaje.

“Estamos en la letra fina, pero el acuerdo serán similares a los arribados por la CGT, textiles y otros que se ubican en el orden del 70 a 75%”, habían adelantado desde la CAC.

Pese a que aún resta la firma del Ministerio de Trabajo, el criterio seguido por el Gobierno es “mientras el sindicato este de acuerdo con la parte empresaria, y el acuerdo sea razonable, el Ministerio lo va avalar”, subrayaron fuentes de la negociación.

El sector de Comercio abarca a 1.200.000 trabajadores y el objetivo prioritario es evitar despedidos en un contexto de paralización casi completa de la actividad. Para sellar este tipo de acuerdos, depende de cómo se encuentren económicamente las empresas ante la cuarentena.

Fuente:Filonews.com