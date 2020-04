EL MUNICIPIO CLARIFICÓ ANTE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE COPARTICIPACIÓN, EL ESTADO DE DEUDA DE MÁS DE $400 MILLONES DE LA PROVINCIA

El secretario de Finanzas, Diego López, encabezó la comitiva de funcionarios municipales que participaron del encuentro convocado por la Comisión de Seguimiento de Coparticipación, creada recientemente por los concejales de la ciudad. Durante el encuentro, se detalló y clarificó a los jefes de los distintos bloques las deudas que el Gobierno del Provincia mantiene con el Municipio de Río Grande, en concepto de fondos de coparticipación, como también distintos retrasos que comprometen el normal funcionamiento del Municipio.

Al respecto, López comentó que “nuestro reclamo no es una cuestión partidaria, sino que es un reclamo fehaciente y claro. Fuimos invitados por la Comisión de Seguimiento de Coparticipación para brindar información precisa sobre los retrasos existentes que el Ejecutivo Provincial mantiene con nuestra ciudad”.

En este sentido, señaló que “clarificamos, junto a los jefes de los distintos bloques que componen el cuerpo deliberativo, el estado de la deuda en concepto de fondos coparticipables, como también pertenecientes a la deuda tributaria. El monto total es de más de 400 millones de pesos”.

“El objetivo de este tipo de encuentros es que los concejales acompañen este reclamo que es de los vecinos de Río Grande”, expresó López, quien agregó que “uno de los principales objetivos es priorizar la defensa de la autonomía municipal”.

Asimismo, destacó “la transparencia con la que vamos a brindar la información oficial”, y detalló que “informaremos lo que remite el Gobierno Provincial, en concepto de liquidaciones diarias, y determinaremos lo que deberían remitir al Municipio, para hacer el contraste de si se recibieron o no esos fondos. Vamos a mostrar todas las transferencias y liquidaciones que el Gobierno hace respecto a la deuda de coparticipación”.

El Secretario graficó el monto de cuánto era la deuda al comienzo de la actual gestión provincial y municipal, y cómo se fue incrementando durante los últimos 4 meses. “Cuando el Gobierno inició su gestión el 17 de diciembre, el stock de deuda era cercana a los 200 millones de pesos. De enero a abril, dicha deuda ascendió a los 320 millones de pesos. Creció 120 millones de pesos, es decir, un millón de pesos por día”.

Por último, López explicó que la misma equivale a la construcción de tres centros de salud, al 50% del presupuesto anual del Concejo Deliberante, al 75% de la nómina salarial municipal, a la pavimentación de 40 cuadras, etc.

“Estamos haciendo un reclamo sin tintes políticos, por eso invitamos a los concejales del bloque FORJA a que nos acompañen porque esos recursos que no llegan al Municipio son recursos que no se pueden volcar en políticas públicas a los vecinos de Río Grande”.

Estuvieron el presidente del Concejo Deliberante Raúl Von der Thusen, la concejal Cintia Susñar (Partido Ciudadanos), Javier Calisaya (FORJA), Pablo Llancapani (MPF) y Walter Abregú (Frente de Todos).