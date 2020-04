EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA PROVINCIA PROPICIÓ EL DIÁLOGO ENTRE LA UOM Y AFARTE QUIENES LLEGARON A UN ACUERDO

El Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, comentó al respecto que “las negociaciones dieron inicio el pasado 6 de abril a través de videoconferencias. Luego de varios cuartos intermedios ayer las partes llegaron a un acuerdo lo cual quedó plasmado en un acta. No obstante, el convenio deberá ser suscripto por las autoridades de la UOM y de AFARTE que se encuentran en Buenos Aires y homologado a nivel nacional”.

“El mismo contempla que el 30% descontado correspondiente al mes de marzo se va a restablecer en los próximos días. Por tanto el trabajador de bolsillo va a cobrar el 100%, no va a tener ninguna diferencia, pero el período del 17 de marzo al 31 de marzo será sin aportes ni contribuciones”, explicó.

Asimismo, indicó que “para el mes de abril las partes acordaron el pago del 70% del salario de bolsillo sin aportes ni contribuciones. En todos los casos tanto en marzo como abril sí se realizará el aporte de obra social”.

Finalmente, Romero informó que “a partir del momento en que se comience a retomar la producción con las restricciones que seguramente impondrán las normativas y las autoridades sanitarias, aquellos trabajadores que vuelvan a la actividad cobrarán normalmente el 100% de bolsillo y se harán los aportes y contribuciones correspondientes, mientras que aquellos que todavía deban permanecer en sus casas cobrarán el 100% de bolsillo y no se les realizarán aportes y contribuciones”.