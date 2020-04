El Gobierno le puso fecha límite a la respuesta de los acreedores:Tierra del Fuego deberá pedir quita de intereses, capital y años de gracia para pagar.

A través del Boletín Oficial, el gobierno nacional estableció ayer por decreto la oferta de reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera realizada a los bonistas. En la misma jornada, el Ministerio de Economía fijó al próximo viernes 8 de mayo a las 18 como la fecha límite para que los tenedores de bonos den su respuesta al ofrecimiento presentado días atrás.

En una nueva muestra de firmeza tras confirmar el martes que no mejorarán la oferta porque se haría insostenible y no se van a comprometer con algo que no puedan cumplir, el gabinete económico confirmó la decisión de poner el plazo de respuesta. La determinación se incluyó en el documento con el que el Gobierno completó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la propuesta. “La invitación caducará a las 17 horas (hora de la ciudad de Nueva York) el 8 de mayo de 2020”, reza el escrito.

Además, en la jornada de ayer, la cartera dirigida por Martín Guzmán oficializó la emisión de los nuevos títulos de la deuda en dólares y en euros a canjear a los acreedores. El decreto determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares, no podrá ser superior a un valor nominal de US$ 44.500 millones. A su vez, estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá superar un valor nominal de € 17.600 millones.

Por otra parte, tal y como lo había anunciado el martes el propio Guzmán, el Palacio de Hacienda no pagó los bonos por más de US$ 500 millones que vencían ayer. Economía envió un comunicado a los inversores en el que sostuvo que “la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados para los servicios de renta” de los vencimientos previstos. De esta forma, el Estado entró en un periodo de gracia de 30 días para formalizar ese pago, al tiempo que ratificó “la voluntad de pago” en el marco del proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha.

Las provincias recibirán asesoramiento

En el marco de la reestructuración a nivel general, el Gobierno anunció la creación de una unidad especial que se encargará de asesorar a las provincias en sus propias renegociaciones de deudas en dólares. En este sentido, el ministro Guzmán mantendrá hoy una videoconferencia con sus pares provinciales para poner en marcha el flamante organismo.

Además, el funcionario se reunirá con Lisandro Cleri, el flamante titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, en lo que será la primera cumbre del año del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF). El objetivo de este nuevo organismo es que las provincias adopten la misma estrategia de negociación que el Ejecutivo, reclamando a los acreedores una quita de intereses y de capital y años de gracia para pagar. Los distritos que afrontarán vencimientos este año son Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego.