Dura reacción en Malvinas a contar sus enfermos como argentinos: “No tienen vergüenza”

The Argentine government quite literally has no shame. Using an horrific global tragedy to make a political point. I can’t believe the people approve of their government’s behaviour in this case https://twitter.com/clarincom/status/1249039657159004160 …

Clarín ✔@clarincom Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-casos-islas-malvinas-incluiran-total-nacional_0_D-jgS993g.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1586624024 …