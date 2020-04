DÍAZ: “LA DEUDA DEL GOBIERNO PROVINCIAL ES CON LOS VECINOS DE RÍO GRANDE”

Al respecto, comentó que “son muchos los derechos que se han visto limitados durante los últimos días, y para hacer frente a esos derechos, tenemos que contar con los recursos que corresponden a la ciudad. Los recursos de coparticipación se los adeudan son de los vecinos de Río Grande”. Recordó el artículo 135 de la Constitución Provincial, el cual fue causal de destitución de un gobernador en la provincia.

“Los recursos sirven para que los vecinos puedan contar con una administración que funcione, y más en estos momentos”, expresó el Secretario de Gobierno, quien indicó que “esos recursos surgen de tributos que cobra la Provincia y son de los vecinos, los cuales no fueron transferidos. Ahora resulta que pretenden usar a los Aportes del Tesoro Nacional, los cuales tenían la finalidad específica para paliar la situación sanitaria y económica que genera la pandemia, para cancelar deuda con las municipalidades, cuando el propio gobernador Melella había manifestado de manera clara que iban a ser coparticipables”.

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, se refirió al atraso existente de más de 40 días que el Gobierno de la Provincia mantiene con el Municipio. Informó que se adeudan más de 400 millones de pesos en conceptos de coparticipación y deuda tributaria. Asimismo, repudió la decisión de utilizar los fondos de ATN para cancelar deuda de coparticipación. Informó que se han enviado tres cartas documento reclamando la remisión de los fondos y una nota formal por los Aportes del Tesoro Nacional, afirmó.

En este sentido, afirmó que “hemos ingresado tres cartas documento solicitando los fondos de coparticipación, además de una nota formal solicitando la porción que nos corresponde de los ATN”. A raíz de ello, “escuchar las opiniones del ministro Tita sobre que nuestro reclamo por los fondos coparticipables son solo mediáticos es faltar a la verdad, creo que la informalidad con la que se manejan en esta gestión provincial nos obligó a recorrer edificios provinciales porque no se encontraban funcionarios ni personal que reciba nuestras Carta Documento. Estaban todos cerrados”, sentenció.

Díaz mencionó que “claramente hay una marcha atrás en la no coparticipación de los ATN porque lo habían manifestado el gobernador y el ministro de Economía. Si dan marcha atrás, como ya hicieron en muchas medidas, que sean claros y que digan que se arrepienten y no los quieren coparticipar”.

Por último, respecto al salario de los trabajadores municipales, manifestó que “estamos haciendo el máximo de los esfuerzos, juntando centavo por centavo, para abonar los sueldos de los agentes”.