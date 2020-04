Complicadísima situación del comercio en Rio Grande.

Al ser consultado sobre la situación general del comercio en nuestra ciudad en este escenario de aislamiento casi total, Navarro sostuvo que el 80% no está trabajando, los comercios chicos no tienen el ingreso de antes del virus y sus ventas han caído en promedio entre un 50 y 60%.

El 80% de los comercios está cerrado en Rio Grande y no han tenido prácticamente ningún ingreso y así es imposible sostenerse y cumplir con las obligaciones mínimas, como pagar salarios o el pago a proveedores, todo es muy complicado y estamos muy preocupados por esta situacion, que ademas no sabemos cuanto tiempo se va a extender, puntualizó.

El dirigente agregó además, que ahora se espera ese cobro de 10 mil pesos de ANSES para ver qué pasa, pero las caídas son generales, por ejemplo los negocios que vendían a través de delivery o entrega a domicilio también y particularmente las rotiserías o casas de comida casi no están vendiendo.

En cuanto a los anuncios tanto nacionales y provinciales para ayuda al sector privado, Navarro adelantó que se espera la reglamentación para el cobro del crédito de 160.000 pesos y otras medidas anunciadas.

Finalmente adelantó que seguramente hay comercios van a cerrar porque en este tiempo no han tenido ingresos, no hay circulante por este parate y esto es un tema muy delicado porque hay gente que está obligada a sostener un servicio o actividad y no tiene acceso al sistema bancario, si los supermercados o grandes empresas que reciben al camión de caudales, pero los comercios chicos no tienen esa posibilidad y son muchos los que atraviesan un momento muy difícil, remarcó