CASTIGLIONE: “TENEMOS QUE GARANTIZAR LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO”

Mat 28/04/2020.- Así lo aseguró la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione en referencia a la reactivación industrial. Además destacó que todavía nación no aprobó el reinicio de esta actividad.

La Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sonia Castiglione habló sobre la reactivación industrial y señaló: “Nación estableció que hay que enviar determinados protocolos con la propuesta de los gobernadores del reinicio de algunas actividades y eso se hizo hace dos semanas. Para la reactivación de las industrias no tenemos la aprobación de nación, de todas formas hemos pedido los protocolos individuales de cada planta para que el comité operativo lo comience a analizar”.

Y agregó: “estamos a la espera de la resolución de nación y de ahí tenemos que ver cuándo se puede levantar la cuarentena de las industrias. Hay muchas empresas que han invertido para modificar la infraestructura y de los puestos de trabajo”.

“La industria tendrá que tener un responsable técnico para que cumpla el protocolo y también dependerá de la responsabilidad de cada trabajador para maximizar las conductas de cuidado. Pero hay que destacar que todas las decisiones que se toman desde la provincia están monitoreadas por el eje de salud y el grado de avance de la pandemia”, precisó Castiglione.

Y enfatizó: “este contexto nos afecta a todos económicamente, pero tenemos que garantizar la minimización del riesgo de contagio. Todos queremos que esto pase pero sin vidas que lamentar. Por nuestra parte, hemos recibido más de 1300 solicitudes de créditos de los cuales 40% son comercios y servicios y estamos priorizando las ayudas para el pago de sueldos y proveedores”.

“Tuvimos que modificar sobre la marcha mucha normativa que apuntaba a un perfil desarrollista y no al de subsistencia. Por ejemplo, los alquileres no estaban previstos. Estamos poniendo mucho recurso humano y financiero para tratar de acompañar a los que están más golpeados por esta situación”, concluyó la ministra.

Fuente:la mañana líder.