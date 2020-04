BASTA DE QUEJARNOS- DIFUNDAMOS EL CALENDARIO DE PAGOS DE ANSES

Viern 03/04/2020.- Anses deposita en la caja de ahorros de cada beneficiario, que en su momento recibió en su casa la correspondiente tarjeta de débito. Solo quienes no la tienen deben ir al banco a cobrar por ventanilla. El resto no. Los JUBILADOS COBRAN ESCALONADO DEL 8 AL 30 DE ABRIL vean la pagina de Anses que adjunto.

Anses paga mensualmente 15 millones de beneficios, y esto sucede normalmente sin caos. Hoy se juntaron varias coincidencias lamentables. Varios días los bancos cerrados y hubo algunos jubilados que no cobraron marzo. Se implemento la IFE (el suplemento de 10 mil pesos). La gente esta sin dinero. Y además con ganas de salir aunque sea al banco.

Por supuesto todo esto no es excusa, al Anses se le escapo la tortuga, tal vez por inexperiencia de la nueva gestión.

Yo era funcionario de Anses cuando sufrimos la Gripe A teníamos el mismo problema. Recuerdo que hacíamos campañas publicas para persuadir a los jubilados de usar la tarjeta de débito y no ir hacer la cola en los bancos. Pero, ademas del desconocimiento juega un aspecto cultural bastante entendible, para el jubilado ir a cobrar su jubilación al banco es una “salida social” y en tiempos normales no tiene nada de malo, salvo las colas. En esto tienen responsabilidad sus hijos y nietos de ayudarlos con el bendito cajero automático que no hace falta ser ingeniero para sacar plata. Y en las familias siempre hay alguien mas joven que puede ir al cajero, o meterse en el home banking y hacer transferencias.

Bueno, pero ya es momento de dejar de lamentarse y operar. Hay que difundir por todos los medios posibles, el calendario de pagos de Anses y pedirle que solo vayan quienes no tienen tarjeta de débito.

Aldo Duzdevich

https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos