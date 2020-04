ANDRADE: “HOY ESTAMOS TODOS A DISPOSICIÓN DE CONTENER A LA COMUNIDAD

En este sentido, hizo hincapié en la importancia de haberle dado jerarquía institucional al área y que, en el contexto de aislamiento social, se complejiza el trabajo diario y se profundiza la coordinación de acciones entre todos los ministerios.

Con respecto a esto, manifestó que “ya fortalecido el sistema de Salud se empezó a trabajar en lo que tiene que ver con un sistema de seguridad social”.

“La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue creada en este gobierno, pensando en que justamente había que darle otro rango al sistema de protección de niños, niñas, adolescentes y familia”, agregó la funcionaria.

Asimismo, dijo que “cuando hablamos de familia, otra de las áreas que involucramos tiene que ver con adultos y adultas mayores. Pensar en políticas públicas que estén acordes a la realidad de la gente y que sean funcionales a la gente, que tengan que ver con generar mecanismos y acciones que sean un acompañamiento a la persona que atraviesa por cualquier problemática social dentro de este contexto”.

“El trabajo con los equipos impresionante”, agregó y subrayó que “no es para nada fácil trabajar en las áreas que tienen que ver con la protección de los chicos y las chicas, porque evidentemente vienen con historias complejas y el Estado tiene que hacerse cargo de la crianza y el cuidado”, resaltó.

En este sentido, señaló que “se comienzan a pensar una serie de estrategias que en el marco de la pandemia van cambiando de momento a momento” y añadió: “por suerte estamos trabajando muy bien con el Estado Nacional, tanto con la Secretaría Nacional de Familia como con el área de Mujeres, Género y Diversidad, que ya han instrumentado diferentes números: el 102 para niñez y adolescencia, 144 para violencia de género. A partir de ahí se ha complementado con números de teléfonos locales, los cuales están disponibles en la página del Ministerio de Desarrollo Humano”.

Con respecto a adultos mayores, Andrade indicó que “se está trabajando con los números que posee el Ministerio de Salud y vamos derivando situaciones con temas que tienen que ver con las recetas, que tienen que ver con algún acompañamiento psicosocial, con el tema de los alimentos. Hay adultos mayores que no tienen las posibilidades de poder cocinarse, entonces tenemos compañeros que realizan la tarea en forma cotidiana”.

“Todo el trabajo se relaciona con contener a la sociedad y en este contexto es mucho más complejo si no hubiera la presencia del Estado en estas áreas”, afirmó.

Asimismo, dijo que “esta práctica del trabajo coordinado la venimos haciendo desde el municipio, entonces, por ahí es más fácil tener el teléfono del que nos puede dar una mano. Nosotros estamos trabajando con todos los ministerios”.

“Lo que quiero pedir a la gente que está pasando por algún tipo de situación de vulnerabilidad es que no duden en contactarnos, nosotros estamos las 24 horas del día para escucharlos y evacuar todas las dudas”, finalizó.