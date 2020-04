ALIMENTOS, SALUD MENTAL Y LA RED USHUAIA TE CUIDA LA MUNICIPALIDAD DESPLIEGA REDES DE CONTENCIÓN PARA LOS VECINOS Y VECINAS DE USHUAIA

La secretaria Sabrina Marcucci en relación a estos programas, señaló que “tenemos una red comunitaria de asistencia a grupos de riesgo, a través del programa que surge a pedido del intendente Walter Vuoto para acompañar a aquellas personas que no tengan redes activas que les permitan tener los insumos básicos y que requieran de compra de alimentos, de medicamentos, recetas y cuestiones básicas. Quienes tenemos redes afectivas y activas extensas nos podemos garantizar alimentos y soluciones, pero hay personas en la ciudad que están solas y que no tienen esa red de cuidado. Este programa busca garantizar estas acciones de tipo comunitarias”.

Agregó que “las acciones que van a tender a realizar “Ushuaia te cuida” son cuestiones básicas, las que permiten el funcionamiento de la vida cotidiana y el piso de garantías de alimentos y salud, trámites en instituciones como puede ser un Banco y permite restringir la circulación de las personas de la ciudad. La idea es organizar, centralizar y que la persona cuente con una red comunitaria para garantizar lo básico”. En este sentido indicó que “colaboran muy fuertemente la legisladora Victoria Vuoto y la concejala Laura Avila, quienes nos acompañan muchísimo en las acciones que realiza el Municipio, tanto en distribución de alimentos como en la red comunitaria”.

Sobre la demanda al Municipio por módulos alimentarios ha aumentado exponencialmente. “Damos una respuesta contundente y tratamos de responder a todas las urgencias y demandas alimentarias y nutricionales. Esto requiere de una gran logística. Tenemos seis camionetas afectadas que realizan entregas diarias, y estamos entregando diariamente alrededor de 300 módulos de alimentos”.

La Secretaría de Políticas Sociales continúa recibiendo llamados telefónicos al call center, con las lineas rotativas en el 441833, de lunes a lunes, servicio que funciona los siete días de la semana. “Esta situación requiere de muchísimo trabajo y responsabilidad. Aparece una demanda que antes no teníamos, que son las personas autónomas, aquellas personas que trabajan diariamente para llevar el alimento a la mesa y las medidas de prevención modifican esa situación cotidiana y son momentos muy difíciles”.

DEMANDA DESDE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

La secretaria Marcucci, sostuvo además que “en este contexto, donde está la información tan segmentada y focalizada en la parte clínica, en lo referido a las medidas de prevención, se generan otras consecuencias. Entonces estamos abarcando los distintos efectos que tiene el aislamiento. Y también estamos conteniendo en los casos de ser COVID positivo y en los casos sospechosos”.

“Contamos con un dispositivo de salud mental para hacer intervención en crisis. Son cinco psicólogos de la ciudad que trabajan de manera remota. No es demanda espontánea sino derivadas a través del área de Epidemiología, mediante la derivación de la Dra. Adriana Basombrío o desde el call center de la Secretaría, a través de nuestros operadores y operadoras”.