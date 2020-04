30 años no son nada: Como pasamos de ser la provincia más joven y rica a las más endeudada y empobrecida.

Como veremos a lo largo de este resumen, las posteriores gestiones se encargaron de despilfarrar, desindustrializar y convertirse en un anexo de la Casa Rosada, ningún gobernador electo, cumplió ni con el 1 % de lo que prometieron en campaña.

8 años después en 1999, la misma provincia ya debía un millón de pesos, solo de teléfono.

Además en 1995 tuvimos en primer muerto en democracia víctima de la represión ordenada en ese entonces por el Gobernador José Estabillo y su Ministro de Gobierno, Fulvio Baschera.

Comenzó la sangría en las electrónicas.

No se construyó el puerto, no se construyó el edificio de la Legislatura Provincial, ni un palacio de tribunales, ni una ruta como la gente, la Ruta 3 en el tramo Ushuaia/Rio Grande lleva más de 20 reparaciones.

Entre el 99 y el 2003, se redujeron los salarios de todos los trabajadores en 40% , hubo represión casí todos los meses, se desmanteló la justicia y se colocaron ahí jueces adictos al poder del entonces gobernador Carlos Manfredotti, fue la época de la mordaza, el garrote y por primera en la provincia se adquirieron tanquetas hidrantes para reprimir a los trabajadores. Fuimos noticia nacional por la represión dentro del Hospital Regional Rio Grande habiendo arrojado gases lacrimógenos.

2003/2007 destituyen al Gobernador Colazo por retención indebida de fondos, 5 millones en concepto de coparticipación que no se le enviaron al municipio de Rio Grande, queda a cargo Hugo Coccaro, escándalo con el programa CRECE, créditos cuyo destino aun es un misterio, crea 11 escalas salariales diferentes dentro de la administración pública y todo es un caos.

2007/2011 asume la primera mujer gobernadora de la provincia, Fabiana Rios, ya arrastrando deuda y apenas pudiendo pagar salarios, así casi todo el mandato salvo por un detalle, en 2009 el gobierno de Nacional envía al congreso la Ley de Impuestos internos para impulsar la industria en Tierra del Fuego y alcanza niveles récord de empleo y producción, su mandato tuvo miles de paros y una toma de la casa de gobierno que termino con trabajadores exonerados, policías heridos y un desorden institucional generado por personajes como Leonardo Gorbacz, Ruben Banhtje, Manuel Rimbault o Víctor Díaz a quienes después veríamos en el gobierno que le sucedería en 2015.

2011/2015 Segunda gestión de Fabiana Rios, las empresas habían logrado contratar miles de trabajadores, se llegó a récords de producción pero en 2012 la economía nacional comienza a desplomarse, decretan un cepo al dólar, caen las reservas a un mínimo histórico de 15.500 millones de dolares, devaluaciones, la empresas no tienen insumos, no producen y comienza el descalabro que como veremos más adelante dejaría a las electrónicas en la ruina y a miles de trabajadores en la calle. El final de la gestión Rios fue con pago de jubilaciones en cuotas, sueldos y sin poder hacer nada más. Después de eso se presentó a dos elecciones y no llego al 5% de los votos. Rios no tiene denuncias en la justicia y tampoco se enriqueció con la función pública.

2015/2019 Asume Rosana Bertone, hija política de Manfredotti, venia de 12 años en el congreso sin que aún se conozca qué proyectos presentó, y con una visión sesgada de la política, arranca con un conflicto de 6 meses con el sector docente, trabajadores públicos y jubilados sin poder ingresar a la Casa de Gobierno, a 180 días de iniciado el conflicto decide ponerle fin y envía a las fuerzas de seguridad a desmantelar de manera violenta y en plena madrugada el acampe armado frente a la casa de gobierno, arrasando con todo, de ahí en más todo sería ajuste, aporte solidario, y demás quitas a los trabajadores, endeudó a la provincia con la aprobación, de la legislatura en más de 200 millones de dólares, una situación sin antecedentes y que perjudica a dos gestiones de gobierno ya que el pago de la misma se extiende hasta el 2027. Cuatro años sin aumento salarial, cuatro años sin información, cuatro sin una palabra del Ministro de Economía, José Labroca, el más alto nivel de desempleo del país por cantidad de habitantes, 50% de pérdida de poder adquisitivo, obras inconclusas, y enriquecimiento de funcionarios que se pueden ver a simple vista, infinidad de nombramientos, sin duda uno de los peores gobiernos que tuvo esta provincia. Se la recordara por haber la peronista más Macrista del país.

2019/2023 Gustavo Melella, apenas lleva 4 meses en el gobierno pero hay señales inequívocas de que algo no está bien, una vez más el círculo cerrado, la falta de dialogo con otros sectores políticos y la absoluta falta de cualquier tipo de financiamiento para reconstruir la economía hacen que las expectativas no sean muy auspiciosas. La salida de la pandemia puede ser desastrosa si no se toman medidas en tiempo y forma. El actual gobernador mantiene un dialogo mediático con los 3 intendentes, dos de los cuales pretenden llegar a la gobernación en el 2023, y en ese momento se encontraran con la misma situación con la que se encontró el actual mandatario, en la caja no habrá nada así que todo lo que les prometan es mentira.

Conclusión después de 30 años como provincia y 6 gobernadores legítimamente electos, ya que en el ex territorio los designaba el presidente de la nación, Tierra del Fuego tiene casi lo mismo de deuda, que lo que tenía de crédito hace 29 años, el triple de población, y casi el 40% de desempleo, en todo este tiempo y haciendo un promedio con los últimos presupuestos Tierra del Fuego recibió en concepto de coparticipación, regalías y otros aportes del Gobierno federal, unos 870.000.000.000 millones de pesos.

Y los municipios unos 43.500.millones de pesos en todo este tiempo, contemplando el caso de Tolhuin que pasó de comuna a municipio recién en 2012 y su coparticipación era mínima teniendo en cuenta su estatus jurídico. Aun así la localidad carece de los servicios mínimos, como gas, luz y cloacas o agua potable, poca calles están pavimentadas y solo cuenta con un mínimo centro de salud.

Cabe señalar que siendo la segunda productora de hidrocarburos del país esta provincia no cuenta con una destilería propia, ni con una industrialización de los recursos naturales como la turba, la madera, o la pesca siendo una isla, en los últimos días el presidente del Banco de la Provincia ha dicho que sin ayuda del gobierno nacional los fondos no alcanzan.

Ninguno de aquellos hombres de la gesta de 1990 y que demoró cuatro años en concretarse esperó ver en este estado a la provincia, ninguno de ellos pensó en aquel momento en el color político de quienes acompañaron, ninguno de ellos habría perpetrado tamaña tropelía contra un objetivo común como fue la Provincia Grande,aunque si es cierto que había quienes pretendían la provincia chica, sin Antártida, Malvinas o las Islas Gerogias y Sandwich del sur, las decepciones fueron llegando a medida que pasó el tiempo, la soberbia, la falta de ideas, el yoismo preponderante y la falta de compromiso y lealtad con una sociedad que no espera que el estado le dé todo, pero si espera que el estado cumpla con su parte, cosa que tampoco pasó en 30 años. Evidentemente no hemos aprendido nada y si seguimos por la misma senda terminaremos mucho peor de lo que estamos.

Armando Cabral