WALTER VUOTO AGRADECIÓ AL INTENDENTE PABLO GRASO POR LA SUSPENSIÓN DEL CANON AL TRANSPORTE DE CARGA

La decisión del intendente Grasso había sido tomada “después del diálogo que tuvimos con Martín Pérez, intendente de Río Grande, y con quien tengo una excelente relación, con Walter Vuoto, quienes me marcaron su preocupación para trabajar en conjunto y poco a poco ir solucionando este inconveniente, para no generar ningún impacto negativo en la economía de la isla” señaló Grasso.

Por su parte, Vuoto agradeció la decisión de suspender el cobro “hasta que podamos hacer un trabajo consensuado que no perjudique a nuestra provincia”. “El compromiso y la palabra de Pablo Grasso, son la clase de gestos y de decisiones que asumen los verdaderos compañeros. Entre todos vamos a poner a la Argentina de pie” señaló Vuoto.

Asimismo, también agradeció el “importante trabajo que hicieron el intendente Martín Pérez y nuestros senadores nacionales Matías Rodríguez y María Eugenia Duré para lograr el consenso y establecer una ruta de trabajo junto a Pablo Grasso”.