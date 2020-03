VUELOS DE PASAJEROS A RÍO GRANDE Desde la UTN se pronunciaron en contra y criticaron el manejo de la crisis por parte del Gobierno

Autoridades y profesionales de la Facultad Tierra del Fuego de la UTN se mostraron críticos del Gobierno provincial con relación al manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus. “En general da la impresión que el gobernador Gustavo Melella ha sido, tal vez, mal asesorado sobre la magnitud y complejidad de esta crisis global”, expresaron. El centro de las observaciones que llegaron desde la UTN fueron, la falta de transparencia en el manejo de la información y la inconsulta forma de decidir los pasos a seguir en la emergencia. “Desde el Gobierno de la provincia no se puede jugar a proteger derechos de personas que viven o quedaron en otros lugares del país considerados de riesgo cuando hasta el Estado nacional suspendió la repatriación de argentinos del exterior”.

En torno al manejo de la información, evaluaron negativamente el hecho de no hacer públicos inmediatamente los datos del vínculo epidemiológico que había con el aeropuerto de Ushuaia. “Hay casos en que el derecho a la intimidad puede quedar supeditado a cuestiones de salud pública y éste parecía uno de estos casos”. Los profesionales consultados manifestaron que se debió abrir la información para que rápidamente la gente que pudiera haber estado en riesgo tomara los recaudos del caso. “No hacerlo, los dejó en indefensión”.

En segundo lugar, desde la Casa de Altos Estudios plantearon el error de no contar con un amplio comité de crisis para la toma de decisiones. “Esta forma de manejarse lleva a definir acciones en forma espasmódica como la de los vuelos a Río Grande, sin estudio, ni información, ni análisis, con menosprecio por el conocimiento, que sumados a la opacidad de la información generan pánico en la población y respuestas virulentas.” Agregaron además que “ayer (por el miércoles), la gente se expresó con miedo y en defensa del derecho básico a existir”. Desde la Facultad Tierra del Fuego se mostraron en contra de los vuelos de pasajeros a Río Grande. “Aunque sí habría que estudiar en términos logísticos la conectividad aérea mínima que se necesita para asegurar la entrada y salida de suministros vitales”.

Desde la universidad expresaron que “no es solo porque los vuelos sean a Río Grande donde no hay casos de infección por coronavirus, tampoco a Ushuaia debieron mantener los vuelos de pasajeros”. El éxito de una cuarentena dura, como la establecida por el Gobierno nacional, da sus frutos de contención e información si se cumple de manera estricta, señalaron. “Si no hay movimiento de población hacia la provincia y entre las ciudades en algunos días sabremos, por ejemplo, dónde hay infectados, y si hay o no circulación comunitaria del virus y donde está ocurriendo. Con movimientos poblacionales estos datos no tendrán certeza”.

Finalmente se criticó el manejo político que de ciertas situaciones han realizado algunos funcionarios de gobierno, con medidas más demagógicas que fundadas en prescripciones científicas y técnicas, con declaraciones que culpabilizan a la sociedad. Lo cierto es que las autoridades de la Casa de Altos Estudios bregaron finalmente “por una ampliación del comité de crisis y fundar las acciones en la especificidad del conocimiento pertinente más que en ánimos políticos y proselitistas”.