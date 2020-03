Un edil intentó pagar 400 mil peso de pauta publicitaria a tres medios pero debió suspender los contratos.

El rumor del pago de 400 mil pesos a solo tres medios y que esos tres medios pertenecieran a una misma persona muy allegada a un concejal del oficialismo surgieron la semana pasada cuando varios periodistas intentaron acordar una pauta publicitaria con el Dr Waltr Abregú, y la respuesta fue “no tengo partida, lo veo y te contesto a ver qué podemos hacer”, otro detalle eran los montos ofrecidos por el edil que en ningún caso llegaban a los 10 mil pesos, pero algunos integrantes del concejo deliberante señalaban que si había partida y que ya había sido distribuida en solo tres medios, que esos medios pertenecían a una sola persona y como si todo esto no fuera suficiente esa persona trabaja en su despacho.

La palabra del Presidente del Cuerpo, Raul Von Der Thusen

Esta anómala situación llamó la atención de propios y extraños y como era obvio suponer estalló el escándalo, pero antes de eso, uno de los medios mágicamente cambio de dueño, una persona que ni siquiera está relacionada con los medios o la prensa. Consultado sobre el particular, el presidente del Cuerpo Dr. Raul Von Der Thusen sostuvo que el monto era por todo el contrato, que no era mensual, ni una pauta esporádica, al respecto también informó que “hay un dictamen que dice que no estaba mal, o sea que se pueden hacer pero todos son distintos objetos, o sea si hubiera continuado el tramite hubiera sido valido, no es por defenderlo pero no había ilegalidad y yo soy uno de los que mas discute por la austeridad en el gasto”, remarcó.

Este lunes se presentar’a un dictamen del asesor letrado a la administración del cuerpo para que se siga con se indica en el escrito para futuras contrataciones, agregó Von der Thusen quien ademas remarcó la desastrosa situacion que encontró y que se encuentra tratando de poner al día el 2020 porque es terrible la presión de algunos proveedores a los que se les debe desde hace tiempo”, finalizó.

Las suspicacias y las preguntas fueron muchas, porque tanto dinero a tres medios, porque esos medios están a nombre de una persona de su despacho, porque fue el primer contrato firmado cuando aun ninguno de los demás ediles lo había hecho y ni siquiera se ha sesionado, porque la oferta mínima a medios con muchos años de trayectoria, todo hace pensar que no fue una buena idea y que detrás de todo esto se esconde otra cosa, lo que llevó a que los tres contratos firmados fueran rechazados, y Abregú deba hacer nuevamente los contratos que él quiera y con quiera pero ya no con solo tres y pertenecientes a una sola persona.

Los portales involucrados en esta situación son “www.que tepasatdf, Ahora tdf, e infotdf, que en conjunto cobrarían 400 mil pesos por contrato, ¿iban a cobrar eso en realidad o no?

www.quetepasatdf.com.ar cambio de dueño, pero no el contrato anulado por el exorbitante monto que sigue a nombre de esta mujer.

La dueña de los medios responde a las iniciales MGB y hace tan solo tres meses abrió los tres portales mencionados que contaban con toda su documentación en regla. Pero ante este número los organismos de control decidieron consultar al edil y todo casi termina en una denuncia penal “esto va más allá de una avivada, son fondos públicos y no se puede permitir”, señalaron fuentes confiables a este medio.

La conclusión es que el propio Walter Abregú envió ayer un mail suspendiendo los tres contratos por el monto que alcanza casi al medio millón de pesos, un verdadero dislate en un mar de crisis como el que estamos viviendo y que causó la indignación de propios y extraños ante la más absoluta impunidad en el manejo de los fondos de los contribuyentes.

La designación del Pro-secretario Legislativo.

Y a los que a última hora de ayer se agregó la posibilidad del nombramiento del pro secretario legislativo que es un familiar directo del mismo edil y cuya designación está en manos del Presidente del Cuerpo, el Concejal, Raul Von der Thusen, como se dice habitualmente cajoneada y que quizá no se concrete después de lo ocurrido en los últimos días de los contratos rechazados.