SUSPENSIÓN DEL CANON PABLO GRASSO: “SUSPENDIMOS EL COBRO DEL CANON POR EL PEDIDO DE LOS INTENDENTES VUOTO Y PEREZ”

Pablo Grasso relató que “después del diálogo que tuvimos con Martín Pérez, intendente de Río Grande, y con quien tengo una excelente relación, con Walter Vuoto , me marcaron su preocupación para trabajar en conjunto y de a poco ir solucionando este inconveniente, para no generar ningún impacto negativo en la economía de la isla. Nosotros somos conscientes de eso y lógicamente lo que lo que hemos hecho es acceder al tránsito de los camiones de la isla, poder pasar con normalidad, hasta que podamos trabajar en conjunto cuáles pueden ser las mejores alternativas y solucionar esto que ha generado un canon que se viene cobrando desde 1994. En ese año empezó ese canon a cobrarse”.

“No tengo problema en discutir, por la buena predisposición que tuvieron los intendentes de los municipios. Si, llamar a la reflexión a la gente del gobierno provincial. A nosotros no nos van a correr con una cuestión judicial. La política se arregla con la política, y la justicia se arregla con la justicia. Como hemos tenido la comunicación con los intendentes, y hemos entendido la preocupación que tenían, lo hemos suspendido para poder regularizar y acordar de aquí en adelante con los transportistas que van a esa localidad” destacó Grasso.

El intendente de Río Gallegos también agregó que “vamos a buscar alternativas para no perjudicar el funcionamiento que tiene a lo largo y a lo ancho de la isla, que es nuestro territorio. Y después poder trabajar y reflotar otros proyectos que podemos trabajar en conjunto, incluso la barcaza por el lado argentino. Esos proyectos que vienen hace tiempo. Hay que trabajar en conjunto y defendernos como Patagonia. Y en definitiva, te vuelvo a repetir, fue más por pedido del intendente de Ushuaia y de Río Grande y no por desmerecerlos a los hermanos magallánicos o al gobierno de Tierra del Fuego, que creo que lo tendrían que haber manejado de otra forma, de una forma más política”.

Asimismo, el Intendente también destacó el trabajo para encontrar la solución y destrabar la diferencia de los senadores nacionales Matías Rodríguez y María Eugenia Duré.

Por último, reiteró que “de a poco lo vamos a ir trabajando. El compromiso que asumí con los dos intendentes es ese y no me voy a mover de ahí. Tenemos que trabajar juntos para tener una ciudad mejor, y una zona más favorable”.