SE CONFIRMARON TRES NUEVOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN TIERRA DEL FUEGO

Las tres personas se encuentran en cuarentena y siendo asistidas por los facultativos médicos, respetando el protocolo dispuesto a nivel en el marco de la pandemia declarada a nivel global.

Los nuevos casos son parte del nexo epidemiológico del paciente que fuera confirmado en la jornada del viernes último en la ciudad de Ushuaia.

La ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio, junto al especialista en Epidemiología, Dr. Juan José Alba, habían confirmado en el parte diario de este mediodía tres nuevos casos sospechosos.

Sin embargo, desde el Malbrán en el transcurso de las horas confirmó estos nuevos casos, sumándose a los tres que ya se encuentran en cuarentena. Todos los casos son de la ciudad de Ushuaia.

La Dra. Di Giglio confirmó en este sentido que en los próximos días se recibirán los kits de diagnóstico que estará funcionando en el Hospital Regional Ushuaia y que permitirá acelerar los tiempos en cuanto la obtención de los resultados epidemiológicos.

“Recibí el llamado telefónico de la directora nacional de Malbrán y me confirma que en los próximos días estarán llegando los kits diagnósticos. Esto logrará poder realizar el diagnóstico de una manera más rápida a todas las personas que consideremos casos sospechosos”, dijo la funcionaria.

Además, reiteró el pedido para que cumpla con el aislamiento social. Estamos en una etapa de cuarentena restrictiva, hemos tomado esta medida, como Nación, de manera anticipada cuando aún no teníamos un alto número de casos positivos y agregó que “esto lo que permite es lograr disminuir, por un lado, la transmisión de virus y, por otro lado, lograr que los casos positivos sean tales que no puedan saturar los sistemas sanitarios”.

Por su parte, el especialista médico, Dr. Juan José Alba, manifestó que “estamos siguiendo los protocolos de la OMS y del Ministerio, esto incluye que priorizaremos las acciones diagnósticas sobre pacientes que están más graves, que estén internados, o que la autoridad Epidemiológica así lo decida”.

Con referencia a esto, también habló de las medidas preventivas que están utilizando en los nosocomios y señaló que “enfatizamos el uso de todos los equipos de protección personal a todo el equipo de salud que atiende a paciente con sintomatología respiratoria”.

Además, dijo que “los referentes de salud de los centros de salud, tanto público como privados, están armando sistemas para que todos los casos leves o moderados, puedan atenderse a través de una llamada telefónica o videollamado, y se le realiza el seguimiento por la misma movilidad”.

Por último, pidió “a toda la comunidad a respetar la confidencialidad de los datos personales de los pacientes que están afectados por este brote de coronavirus”.