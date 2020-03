PRESENCIA FUEGUINA EN EL ENCUENTRO DEL ENTE PATAGONICO DEL DEPORTE EN LA PAMPA

Asistieron el secretario de Deportes y Juventud Carlos Turdó, el subsecretario de Deportes Gabriel Coto y el coordinador de Deportes Jonatan Viscusi. Además participaron el resto de las autoridades deportivas de Santa Cruz, Chubut Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Esta fue la primera reunión del año de los Comité Ejecutivo y Técnico del Ente Patagónico del Deporte, con el objetivo de confirmar las competencias para este año, la cuales ya están definidas. La tercera edición de los Juegos ParaEpade que se desarrollarán en Neuquén, del 25 al 30 de abril, mientras que los Juegos de la Patagonia denominados Juegos EPADE disputarán su decimoquinta edición entre el 10 y 15 de mayo, en La Pampa.

Todos los miembros del Comité Técnico recorrieron los diferentes establecimientos en donde se disputará la competencia y confirmaron cada uno de los recintos que se encuentran en las ciudades de Santa Rosa y Toay, en donde más de 1.200 deportistas de entre 12 y 16 años jugarán en distintos deportes.

En los clubes Mac Allister, All Boys, Santa Rosa y Belgrano se disputará el fútbol; en el Club Sportivo de Toay será el judo; en el club All Boys, Estudiantes y Belgrano competirán básquet; mientras que en el Marcelino Catrón, Polideportivo Butaló y Guardia del Monte se llevará a cabo el vóley; además en el Autódromo “Provincia de La Pampa” y Ruta 14 competirá en ciclismo; y por último en la pileta del club All Boys será la natación y en pista de solado sintético del Parque Don Tomás se desarrollara el atletismo.

En los distintos plenarios fueron tocando distintos temas importantes, y entre ellos se debatió sobre cuestiones vinculadas a los reglamentos, sobretodo del ciclismo y fútbol femenino que este año se suman a la contienda. En lo que tiene que ver con el fútbol femenino se estipuló que las chicas competirán dos tiempos de 30 minutos, con 10 minutos de descanso. Además por ser esta la primera participación, ya quedó designado el sembrado para esta disciplina, y a Tierra del Fuego le tocó en la zona a Chubut y Río Negro.

Por su parte, en Judo una de las modificaciones aprobadas es el cambio de edad, extendiéndose a partir de esta edición hasta los 17 años de edad tal como lo establece el reglamento oficial (15, 16 y 17 años).

Se realizó el lanzamiento oficial de los Juegos EPADE en el auditorio del Centro de Cultura Medasur encabezado por el ministro de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa, Diego Álvarez, el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, y el presidente del Ente Patagónico Deportivo (EPADE), Luis Sánchez.

Tras la reunión de cierre, el Secretario de Deportes y Juventud de Tierra del Fuego, comentó que “aprovechamos para presentaros porque somos varios los integrantes nuevos dentro del Comité y luego se realizaron varios planteos relacionados principalmente con los Juegos, se pusieron algunas fechas a futuro para cada una de las provincias, se unificó un criterio de una nueva intervención de los Juegos tratando de desarrollar una trasmisión de valores a partir del deporte y que no sea solamente una competencia deportiva”.

Además agregó “otro de los puntos importantes que se firmó fue la presentación de un documento con el aval de las seis provincias patagónicas intervinientes, para presentar ante la Secretaría de Deportes de la Nación solicitando apoyo a estos Juegos Deportivos que este año cumplen sus 15 ediciones”.