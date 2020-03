OCUPARSE EN PREVENIR WALTER VUOTO PRESENTÓ EL PROGRAMA DE CONTENCIÓN DE RIESGOS DEL CORVID-19 CORONAVIRUS

Allí, el intendente pidió a “los vecinos y vecinas que se informen por la comunicación oficial, porque hubo trascendidos malintencionados que no hicieron más que dañar y ante esta situación delicada, es importante reconocer que la comunicación es salud”.

De la misma manera aclaró que “lo importante es ocuparse y no preocuparse. Hay que actuar, explicar y hacer docencia para que cada familia pueda tomar las medidas preventivas y se cuiden así mismos. Tenemos que construir entre todos, una barrera, no nos sirve llenarnos de miedo, de ansiedad que nos paralicen y que además nos genere un estado de psicosis”.

Vuoto anunció la inmediata implementación del “Programa de contención de riesgos en situaciones de contingencia” compuesta de una serie de medidas tendientes a incrementar las capacidades de respuesta, de prevención y de detección temprana del virus.

Entre las medidas presentadas, se encuentran las siguientes:

• Ordenanza de adhesión al Decreto Nacional de Necesidad y urgencia de Emergencia Coronavirus COVID-19.

• Creación de la Coordinación de Epidemiología Municipal dependiente del área de Salud de la ciudad.

• Realización de charlas informativas y preventivas para los trabajadores municipales a través del área de medicina laboral.

• La continuidad de desinfección de las dependencias municipales.

• Desinfección en transporte público (colectivos, taxis y remises).

• Desinfección masiva de lugares públicos de la ciudad, dependencias y escuelas. El uso de una solución de peróxido de hidrógeno más amonio cuaternario, permite que realice su función por un lapso prolongado luego de su aplicación.

• Producción desde el municipio de alcohol desinfectante: Se trata de una preparación de alcohol desinfectante al 70% con glicerina. Se prepara diluyendo alcohol al 96% con agua destilada y se agrega glicerina para que el alcohol no sea tan agresivo al contacto con las manos. Cabe mencionar que la distribución será gratuita de alcohol desinfectante en los lugares públicos de alto tránsito.

• Presencia efectiva del Municipio con la Unidad Sanitaria Móvil, donde vamos a revisar a cada uno de los turistas que llegan a nuestra ciudad. La Unidad Sanitaria Móvil de la ciudad va a estar apostado en el puerto para realizar medición de fiebre y estudio de los posibles síntomas que puedan tener los visitantes.

• Se compró pistolas termómetros infrarrojo, para medir las fiebres para aplicar en lugares de ingreso y de alto tránsito, entre ellos el puerto y así, hacer un testeo rápido y efectivo.

• Controles a los adultos mayores en los Centros de Adultos Mayores junto a PAMI.

• Atención directa y domiciliaria a los adultos mayores, que no tengan movilidad o tengan movilidad reducida, para que no tengan que acercarse a los centros de salud.

• Trabajo articulado con las Cámaras de Comercio, Gastronómica y Hotelera para enfrentar juntos el impacto en el turismo, el comercio y el trabajo de los fueguinos.

• Se incorporarán a Sanidad de Frontera; dos médicos y tres inspectores para reforzar todas las medidas de control y prevención que está llevando adelante el Ministerio de Salud de la Nación por pedido que se realizó desde la Municipalidad.

• Ante los anuncios de la provincia, nos comunicamos a efectos de solicitar la inclusión en el comité operativo de emergencia. Necesitamos un comité abierto y plural en el que estén representadas las cámaras, sindicatos y organismos de la sociedad civil.