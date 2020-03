Ministerio de Salud: “Se está iniciando la transmisión comunitaria del coronavirus”

Los primeros casos de transmisión comunitaria del coronavirus, es decir la circulación de la enfermedad que no puede vincularse directamente a un contacto con personas provenientes del extranjero, comenzaron a registrarse en la Argentina esta semana. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en el reporte de situación que brindan cada mañana sus funcionarios para informar sobre el estado de la pandemia en nuestro país. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que “se está iniciando la transmisión comunitaria” del covid-19, en particular en las zonas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (AMBA), y en “alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”.

Más allá de las medidas generales, comunicó la funcionaria, se están analizando las medidas a aplicar en cada jurisdicción. Vizzotti planteó también que hay mucha preocupación porque no se cumple con el aislamiento obligatorio. El tema fue debatido este domingo en un encuentro que encabezó el ministro de Salud Ginés González García con representantes de todas las provincias.

“Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y quienes están llegando de viaje no visualizan la importancia de su aislamiento”, informó. Coronavirus: el Ministerio de Daniel Arroyo suma como excepción el traslado de los chicos “Todo el sistema se está preparando para la eventual situación de aumento de casos y la mayor demanda. Se trabaja para fortalecer recursos humanos y centros de salud. Desde el Ministerio se trabaja fuerte en la compra centralizada de equipamiento”, agregó durante la conferencia. Según explicó el subsecretario de Estrategia Sanitarias, Alejandro Costa, “en la Argentina, son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, 1 caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 17 se encuentran en evaluación epidemiológica”. Además, brindó precisiones en cuanto a los casos de transmisión local en conglomerado, Costa, indicó que se trata de personas que tuvieron contactos con enfermos sin necesidad de ser estrechos, como pueden ser el caso de los trabajadores de la salud o asignado a aeropuertos.

