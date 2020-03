Gustavo Melella: APOYAMOS LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE DECLARAR LA CUARENTENA OBLIGATORIA EN TODO EL PAÍS”

Por su parte, los Gobernadores compartieron las situaciones particulares de cada provincia y brindaron su apoyo a la decisión presidencial.

Melella comentó al respecto que “durante esta reunión hemos podido conocer la decisión del Gobierno Nacional de implementar la cuarentena obligatoria total en todo el país”.

“Es una medida que todos los gobernadores apoyamos y que por supuesto desde el Gobierno de Tierra del Fuego promoveremos. Es una decisión muy compleja y valiente del presidente que tiene como único fin cuidar la salud de todos los argentinos. Son momentos difíciles y complejos y las decisiones deben estar a la altura de las circunstancias”, agregó.

Asimismo, el Gobernador aseguró que “estamos convencidos de que la única manera de combatir a este virus que afecta a todo el mundo es que todos nos quedemos en casa, que no salgamos a la vía pública y que nos cuidemos nosotros, a nuestras familias y a nuestros vecinos”.

“Sabemos que los fueguinos somos muy responsables y haremos lo que es necesario, pero si alguno no cumpliera con estas medidas, las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación y de la Provincia actuarán con total firmeza”, subrayó.

Finalmente, Melella reiteró que “les pedimos a todas y a todos que cumplan con esta cuarentena, que se queden en sus hogares y que no salgan salvo por motivos de estricta necesidad. Estoy convencido que lo haremos y que entre todos venceremos a esta enfermedad”.