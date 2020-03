En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin El periodista Alejandro Gorenstein presentará su libro ‘Mujeres Resilientes

Río Grande.- La vecina de esta ciudad Myriam Griselda Ortiz anticipó la llegada del escritor productor periodista de radio y TV de los medios nacionales Alejandro Gorenstein, quien presentará su libro ‘Mujeres Resilientes’.

“Alejandro Gorenstein estará presentando esta publicación el 19 de marzo en el Museo de los Yaganes de Río Grande (Belgrano 619 Planta Alta) a las 19:00 horas; el 20 del mismo mes en la Casa de la Cultura de Tolhuin a las 11:00 horas y en Ushuaia hará lo propio en el Museo del Fin del Mundo a las 19:00 horas del mismo día 20”, comentó Ortiz, quien agradeció el auspicio del Municipio de Tolhuin del Gobierno de la Provincia y muy especialmente a Kevin Suárez, Coordinador de Gestión Cultural Zona Sur de la Dirección de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Myriam Griselda Ortiz es emprendedora de la ciudad y la iniciativa de traer al periodista nació para ayudar a muchas personas que atraviesan una situación difícil en sus vidas y llevarles un mensaje positivo de esperanza. “Una doctora me salvó la vida, soy operada de aneurisma cerebral y al sobrevivir me propuse coadyuvar a enfrentar graves situaciones y por eso es que al leer las 17 historias que expone Alejandro Gorenstein en su libro, propuse la posibilidad de traerlo a Tierra del Fuego”.

“Estuve quince días internadas y paralítica, después en silla de ruedas y pude salir caminando, eso para mi fue un milagro de Dios. En esos 17 mensajes hay claves fundamentales para salir adelante; hay gente que ha logrado salir de un cáncer gracias al tesón de no dejarse caer ni entregarse, sino luchar por la vida. Creo que le va a servir a todas las personas, no solo a mujeres, sino a todos, hombres, adolescentes, adultos mayores y todos podemos coadyuvar a levantar la autoestima a una persona que esté atravesando una enfermedad o una situación límite. Poder ayudar al otro, es el secreto”, entendió la entrevistada.

Por su parte Alejandro Gorenstein compartió que “desde hace diez años que me dedico a la resiliencia, a contar historias de superación personal de hombres y mujeres que un día pasaron por momentos de dolor, de tristeza, pero que salieron adelante, incluso a partir de esa situación adversa que tuvieron que afrontar”.

Agregó que “en esta oportunidad voy a ir a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia los días 19 y 20 de marzo, a presentar mi nuevo libro ‘Mujeres Resilientes’ que se compone de 17 historias de mujeres de diversas edades que superaron diferentes traumas y las lecciones que deja este libro es que se puede salir adelante”.

En ese sentido observó que “son mujeres que no se conocen entre sí, pero tienen en común el hecho de haber transformado ese momento triste en una nueva oportunidad; son mujeres que se reinventaron, que se redescubrieron, e incluso –más allá de su historia personal- han ayudado a otras mujeres a afrontar ese tipo de situaciones”.

Finalmente resumió que “es un libro de mujeres que inspiran a otras mujeres”.

Gnetileza; Ramon Taborda Strusiat.