EL GOBERNADOR MELELLA LLEVÓ TRANQUILIDAD RESPECTO DE LOS PREPARATIVOS QUE SE REALIZAN PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS

En este sentido, indicó que “el Ministerio de Salud ha planificado todo, cuántas camas con respirador tenemos hoy y cuántas podemos llegar a tener o necesitar. El Gobierno Nacional va a distribuir respiradores en las provincias de acuerdo a la necesidad y a su vez nosotros estamos aumentando el número de camas para estar preparados en caso de que fuese necesario”.

“En Río Grande tenemos la clínica de la UOM y el Sanatorio Fueguino a disposición. Tenemos también lo que iba a ser el UPA en la Margen Sur, dos hoteles de gran cantidad de habitaciones y el Gimnasio Provincial para agregar más camas si llegasen a hacer falta. Ayer se empezó a acondicionar también el hogar de abuelos para trasladar a los adultos mayores que están viviendo en el Hospital”, detalló.

Por otra parte, Melella informó que “si llegara a existir algún paciente en Tolhuin se trasladará a Río Grande, pero también se está planificando hablar con el Intendente Harrington para tener disponible el gimnasio”.

“En Ushuaia tenemos tres hoteles que se ofrecieron y hay que agradecer a sus titulares que sin ninguna condición los han puesto a disposición. Hoy se va a hacer además una revisación integral del edificio de lo que era el casino, para algo loable lo vamos a poder utilizar. La Armada ha dispuesto instalaciones y también el Municipio ha ofrecido el Gimnasio. En definitiva, hay una batería de camas que se están preparando y van a ser de mucha utilidad si fueran necesarias. Los insumos están y se están comprando más”, manifestó.

El Gobernador sostuvo también que “el gran cuello de botella sigue siendo el tema de la terapia intensiva. No es simplemente comprar respiradores. La Nación ha comprado y los está distribuyendo. El tema es la falencia de médicos terapistas que tenemos en el país. Estamos en tratativas con algunas organizaciones médicas a nivel nacional e internacional para poder hacer algún convenio por si necesitamos traer algún médico de otro lugar. Es la demanda que vamos a tener”.

“Hoy a las tres de la tarde vía teleconferencia vamos a tener una reunión, porque en las próximas horas estaremos sacando una aplicación muy importante que tiene que ver hacer el testeo de manera prematura y con un procedimiento de identificación de casos. Es muy importante saber quién tiene el virus, no para escracharlo socialmente porque todos estamos expuestos sino para saber con quién se contactó y empezar a hacer los bloqueos”, informó además el mandatario y agregó que “todos podemos tener el virus pero hay una población que es de riesgo, los mayores de 60 años, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados y personas con otras enfermedades de base. Tenemos que tenerlos bien identificados porque ahí debemos hacer el mayor bloqueo y resguardo. Es importante cómo acompañar a ese sector que debemos cuidar más. Venimos muy preparados para ello”.

El Gobernador sostuvo también que “si vemos lo que sucede en el Primer Mundo -para quienes lo consideraban así-, tenemos que aprender y prepararnos para lo peor y tomar todas las medidas de prevención para no llegar a ese punto. Debemos ser respetuosos de esta enfermedad descocida que tiene un contagio rapidísimo”.

Finalmente, Melella expresó que “Estamos coordinando la ayuda social con los intendentes porque cuando alguien no tiene las condiciones necesarias en su casa, estar encerrado es dificilísimo. Cuanto alguien depende de salir a trabajar para llevar el pan y no lo puede hacer es crítico. Pero ahí está el Estado presente y lo seguirá estando para acompañar de la mejor manera a esas familias”.

“Debo ser muy sincero, esta crisis además de ser sanitaria es económica. Esto destruye al Estado y al privado. Vamos a tener que discutir entre todos porque uno va a tener que poner los fondos donde los necesita la población, en asistencia económica a quienes están más golpeados con estas medidas, asistencia social en alimentos y en infraestructura sanitaria. Hacia allí van a ir los recursos”, concluyó.