El gobernador Melella anunció la suspensión de clases por 15 días.

Dom 15/03/2020.- A trabes de la cadena provincial el Gobernador de la Provincia, anunció la suspensión de las clases por 15 días en todos los niveles, todos los servidores públicos provinciales por el plazo de 15 días no asistirán a sus lugares de trabajo. El personal de salud y la policía estarán disponibles como siempre.

El gobernador también invitó al sector privado y mañana se invitara a las cámaras, municipios y asociaciones sindicales para analizar los pasos a a seguir.

Lo propio se le solicitó a los distintos cultos a permanecer en sus hogares y aislarse para evitar el contagio del virus.

Melella también señalo que habrá beneficios fiscales y pidió a Camuzzi gas del sur que no corte el suministro a aquellos que no puedan pagar y ademas para no generar aglomeraciones en lugares de pagos.

Quedan suspendidos todos los espectáculos públicos y privados por 30 días, boliches, pub, quinchos, gimnasios, clubes y cualquier tipo de reunion de mas de 20 personas.

“En esto tenemos que estar juntos y no hacer política con este enemigo invisible, porque entre todos vamos a vencer este virus”, puntualizó.