Coronavirus y cierre de escuelas: ¿qué pasa con las cuotas de colegios privados?

Arturo Pozzali, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a PERFIL que, debido a que las instituciones continúan con una modalidad de asistencia y tareas virtuales, el servicio debería seguirse abonando. “Por lo que dispuso el Ministerio de Educación, la escuela no es que no está dictando clases, sino que están dando un dictado virtual. Desde la lógica del servicio por el que se está pagando, si se debería seguir cobrando porque los chicos siguen teniendo clases”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, destacó que las clases no están suspendidas, sino que lo que hay esa una forma distinta de cursada para que el año lectivo no se pierda. “Los docentes están trabajando con educación remota, vía mail, algunas escuelas tienen campus, eso varía en cada institución”, dijo.

Respecto de qué aspectos sí podrían reclamarse eventualmente, señaló que hay colegios que en el monto de la cuota incluyen, por ejemplo, servicios de traslado o de comedor. “A veces junto con la cuota se paga el traslado hasta la casa, algunos colegios tienen servicio de comedor que también están incluidos en la cuota: eso es particular de cada institución, y se evaluará si lo cobran o no, pero es algo que los padres pueden plantear porque son servicios que no se están dando”, manifestó.

Según contó el Defensor de CABA a este medio, hasta el momento en la dependencia porteña no recibieron denuncias por colegios que no estén dando tareas o algún tipo de asistencia de manera virtual a los alumnos. “Sí se podría hacer un reclamo, eventualmente, en caso de que algún colegio no esté cumpliendo con esas tareas para continuar con el curso del ciclo lectivo. En principio aún no tenemos ninguna denuncia por eso”, aseguró.

Por el momento, el Gobierno evalúa cómo procederá luego del 31 de marzo, fecha en que se había dispuesto el fin del aislamiento obligatorio. Todo indica que esa fecha podría postergarse por algunas semanas de abril, por lo que se extendería además el cierre de establecimientos educativos.

“Están en evaluación las vacaciones de invierno, el Ministerio de Educación va a acomodar el ciclo como sea necesario para que pueda completarse y los alumnos no lo pierdan”, dijo Pozzali

Fuente:Perfil