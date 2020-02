SE ENCUENTRA ABIERTA LA CONVOCATORIA A MUJERES ARTISTAS PARA EXPONER EN EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE DURANTE EL MES DE LA MUJER

Así lo manifestó Lucía Rossi, secretaria del área de Cultura, quien remarcó que “estamos haciendo una convocatoria abierta para todas las artistas mujeres que quieran exponer en el Museo Fueguino de Arte. Esto es una convocatoria que estamos haciendo en el marco del mes de la Mujer y por ello la propuesta es específicamente para artistas mujeres”.

Con respecto a la convocatoria, Rossi indicó que “pueden ser artistas de toda índole, de todas las ramas artísticas que incluyan las artes visuales, la danza, la música, aquellas que sean realizadoras audiovisuales o cualquier otra disciplina”.

“Vamos a hacer una reunión informativa que tendrá lugar el 22 de febrero a las 15:00 en el Museo Fueguino de Arte (Belgrano 319-Río Grande)”, expresó.

Asimismo, la funcionaria comentó que “las inscripciones y la solicitud de información se pueden hacer personalmente o vía mail para quienes no puedan acercarse al museo. Pueden enviar un portfolio o CV aclarando el rubro en el que van a participar a museofueguinodearte@gmail.com”.

Finalmente, Rossi comentó que “la muestra va a estar expuesta durante todo el mes de marzo y la intención va a ser no solo abrir las puertas del Museo Fueguino a nuestras artistas y poder hacer un fomento de toda aquella expresión artística y creativa que pueda tener lugar en este sector, sino también empezar a revincularnos con los y las artistas locales para que encuentren en el museo un espacio en el que puedan no solamente proyectar, sino también participar de manera activa con todo lo que vaya sucediendo”.