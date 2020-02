“Nosotros tenemos entendido que el Gobierno está girando dinero al Municipio”

RÍO GRANDE.- Luego de finalizado el acto de inauguración del Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante la concejal Miriam Mora reflexionó sobre las palabras del intenente Martín Pérez y elogió la decisión de “continuar con la gestión” que en el Municipio realizó hasta diciembre del año pasado el ex intendente Gustavo Melella.

Mora opinó que a su entender “hay una continuidad de gestión muy buena con respecto a todas las obras que fue realizando Gustavo Melella” y en tal sentido remarcó que “Melella ha sido quien impuso el área de salud de manera fuerte en la ciudad con diferentes Centros de Salud, nuevos médicos, profesionales, también en el Deporte y la Cultura”.

Por lo cual reiteró que de acuerdo a su opinión “siguen trabajando fuertemente sobre lo que quedó en la gestión anterior que es en beneficio y servicio para todos los vecinos”.

Por otra parte Mora contradijo al intendente Martín Pérez en cuanto a los niveles de endeudamiento de la provincia con el Municipio y en tal sentido aseguró que “hemos hablado de esto con el Gobierno de la provincia y nos han informado que ellos vienen enviando por semana entre 79 y 80 millones que vienen un mes atrasado pagando, sí, pero hasta ahora son casi 400 millones los que le ha girado la provincia al Municipio” por lo cual “entendemos que la deuda está saldada o se estaría cumpliendo en tiempo y forma con los pagos”.

Además recordó que “la situación provincial no era buena y veníamos con una deuda de casi 500 millones y un mes de atraso creo que no genera muchos problemas ni complicaciones”.

Sobre lo enunciado por el Intendente Martín Pérez para discutir una nueva Ordenanza tarifaria, Mora opinó que “es algo muy interesante y espero y anhelo esa discusión y vamos a esperar el proyecto para ver que dice y analizar si vamos a acompañar o no”.

Sin embargo Mora, remarcó que “es necesario tener en claro que si bien cambio el Gobierno Municipal y el Gobierno provincial y las casas legislativas pero para la gente no ha cambiado nada y no podemos hablar de un aumento en los impuestos o en los servicios y eso es lo primero que debemos entender” y aunque la posibilidad de “ir discutiendo un proyecto”, también advirtió que “hasta tanto la gente no comience a recuperar el trabajo genuino nosotros no podemos hablar de aumentos”.